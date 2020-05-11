عرض لا يتكرر..اشتري آيفون 7 بـ 2300 جنيه فقط.. تفاصيل

اذا كنت من العشاق القدامي للهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون فهذا العرض مقدم لك، حيث يمكنك اقتناء نسختك من iphone 7
بأقل من نصف سعره تقريبًا، والذى يتيح لك تجربة إستخدام مميزة مع أحدث نسخة من نظام ios الخاص بـ آبل الأمريكية، وفى نفس الوقت بالمفهوم القديم لـ iphone حيث إمكانيات أكثر بحجم صغير.
وفقًا لـ تك رادار التقنى، قدم موقع إيباى الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك من شراء نسخة 32 جيجابايت مجددة لهاتف 7 iPhone مقابل 145 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 2300 جنيه مصري. جدير بالذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13. يأتى هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.
بالإضافة لقارىء بصمة الإصبع التقليدي أسفل الشاشة، ومقاومة الهاتف للماء والأتربة، مع بطارية سعة 1960 مللى أمبير، ومعالج Apple A10 الذى يقدم أداء قوى للغاية.
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