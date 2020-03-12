اشترِ iphone 7 Plus بـ 2500 جنيه فقط

يبحث عاشقو آيفون الهاتف الذكي الأشهر فى العالم دومًا عن آخر الأخبار؛ لاقتناء أى من إصداراته الشهيرة، إلا أن سعره المرتفع يمنعهم من ذلك، ولكن من حين لآخر تظهر خصومات عشوائية تسهل عليهم الحصول على إصدار آيفون جديد بسعر أقل بكثير.
وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت، باللون الوردي مقابل 160 دولار أمريكي، ما يعادل 2500 جنيه.
ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة من الهاتف الشهير لـ آبل ، والذى تم إصداره فى عام 2016.
ويقدم iPhone 7 plus أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة.
ويمكنك شراؤه من منصة أمازون عبر هذا الرابط.