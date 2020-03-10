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تكنولوجيا

اشتري iphone 8 Plus بـ4750 جنيها فقط

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:01 ص
iPhone 8 plus
iPhone 8 plus
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كريم جمال
يسعى محبو الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون لامتلاك أى من نسخه الشهيرة، إلا أن سعره المرتفع يقف عائقًا أمامهم ، ولكن من وقت لآخر تظهر خصومات عشوائية تسهل عليهم الحصول على آيفون جديد بسعر أقل بكثير.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يمكنك اقتناء نسخة جديدة من هاتف iPhone 8 plus سعة 64 جيجابايت، باللون الذهبي أو الأسود أو السيلفر مقابل 302 دولارا أمريكيا، ما يعادل 4750 جنيهًا مصريًا.

ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة من الهاتف الشهير لـ آبل ، والذى تم إصداره فى عام 2017.

ويقدم iPhone 8 plus أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة.

ويمكنك شراؤه من منصة ايباى عبر هذا الرابط.
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