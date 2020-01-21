فرصة.. اشترى Galaxy Note 9 النسخة الأمريكية بـ 4400 جنيه فقط

شهد عام 2018 طرح واحد من أقوى وأفضل هاتف أندرويد على الإطلاق وهو Samsung Galaxy Note9، الذى يأتى ضمن فئة النوت الشهيرة التى توفر أداء قوى ومميز باإضافة للقلم متعدد المهام، ولكن تأتى تلك الفئة بأسعار مرتفعة، مما يجعلها اقتنائها أمرًا صعبًا.



وفقًا لموقع فون آرينا التقنى، يمكنك شراء نسخة أمريكية جديدة من هاتف Samsung Galaxy Note9 سعة 128 جيجابايت، مقابل سعر 280 دولارا بدلًا من السعر القديم البالغ 900 دولار أمريكى فقط، ما يعادل 4400 جنيهًا مصريًا.



يذكر أن Samsung Galaxy Note9 ظهر رسميًا فى أغسطس 2018، ويقدم الهاتف أداء جيد مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف بشاشة كبيرة وقلم لأداء كل المهام التى تحتاجها فى العمل.



ويأتى Galaxy Note9 بشاشة كبيرة قياس 6.4 بوصة من نوع "super amoled"، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة لمقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.



يشبه Galaxy Note9 شقيقه Note8 إلى حد كبير، مع اختلاف شكل الكاميرا ومكان قارئ بصمة الإصبع، وتتواجد في الجهة الأمامية للهاتف ميزة قارئ قزحية العين، كما يحتوي على دعم LTE من نوع 1 جيجابت، ويعمل بأحدث نظام تشغيل أندرويد "Android 9 Pie".



وزودت سامسونج Galaxy Note9 الهاتف بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 845 من كوالكوم، وExynos 9810 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 6 جيجابايت، ومساحتي تخزين داخلية 128 و512 جيجابايت.



ويحتوي Note9 على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين، بشكل يشابه أجهزة شركة جوجل.



وبالطبع يتطلب هاتف بهذه القوة بطارية عملاقة، وهي بسعة بطارية 4000 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Quick Charge 2.0 مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ومساعد سامسونج الشهير Bixby 2.0.



ويأتي الهاتف بعدة ألوان هي الأسود والوردي والأزرق والذهبي، ويمكنك شراؤه من عبر هذا الرابط.



https://www.ebay.com/itm/Samsung-N960-Galaxy-Note-9-128GB-Sprint-4G-LTE-Android-Smartphone/362551122711