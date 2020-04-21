اشترى آيفون 7 نسخة 128 جيجابايت بـ 2450 جنيها..تفاصيل

اذا كنت من عشاق هاتف آيفون الذكي الأشهر فى العالم، خاصةً بالحجم الصغير الذى يقدم لك الأداء المثالى وفى نفس الوقت بحجم كف يدك، فهذا العرض لك حيث يمكنك الحصول على آيفون 7 بسعر قليل جدًا عن سعره الأصلى المبالغ فيه من شركة آبل الأمريكية.





وفقًا لـ فون آرينا التقنى، قدم موقع إيباى الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك من شراء نسخة 128 جيجابايت مجددة لهاتف 7 iPhone مقابل 156 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 2450 جنيهًا مصريًا.





ويمكنك شراء نسخة جيجابايت من آيفون 7 باللون مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.





جدير بالذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.





يأتى هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.





بالإضافة لقارىء بصمة الإصبع التقليدي أسفل الشاشة، ومقاومة الهاتف للماء والأتربة، مع بطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ومعالج Apple A10 الذى يقدم أداء قوى للغاية.





iPhone 7 باللون الأسود اللامع من خلال هذا الرابط يمكنك الحصول على نسخة 128 جيجابايت من



