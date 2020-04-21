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تكنولوجيا

فى 4 خطوات.. استخدم واتس آب WhatsApp بدون إزعاج

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:10 ص
واتسآب
واتسآب
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قسم التكنولوجيا
يأتى تطبيق المراسلات الفورية المجانية واتسآب Whatsapp كأكثر التطبيقات استخدامًا فى العالم، حيث يرسل ويستقل يوميًا مليارات الرسائل من خلال قاعدة مستخدمين تخطت حاجز الـ 2 مليار شخص، لذلك بمجرد فتح التطبيق تصبح مرصودًا لدى الكثيرين من أصدقائك وأقاربك.

الأمر الذى يسبب الإزعاج للعديد من المستخدمين بسبب كثرة الرسائل لديهم سواء من زملاء العمل و الدراسة خاصةً فى أوقات الراحة، تحديدًا عندما يطلب أحدهم الرد عليه في أسرع وقت.

لذلك نقدم 4 خطوات للتوقف عن تلقي رسائل WhatsApp من غير إيقاف تشغيل الإنترنت : 

1- إيقاف إشعارات التطبيق  
عند إيقاف إشعارات واتسآب لن تحصل على أى تنبيهات مزعجة أثناء النوم مثلًا، وبالتالى لن تظهر الرسائل على الشاشة، أى أنك ستحصل على وضع الطيران بدون تعطيل الإنترنت، ولكي تفعلها افتح الإعدادات، ثم إختيار قائمة التطبيقات، و الضغط على الإشعارات وقم بتعطيل جميع الإشعارات الخاصة بـ واتسآب.

2- إيقاف للتطبيق بمفرده فقط
عندما يريد بعض المستخدمين عدم معرفة الطرف الأخر المرسل بأن الرسالة قد وصلت إلى هواتفهم من خلال علامتى الصح، وذلك من خلال الإيقاف الإجبارى Force Stop لتطبيق واتسآب، ولكن احترس فى حالة فتح التطبيق مرة أخرى بعد هذه الخطوة ستظهر العلامتان من جديد.

3- فصل الإنترنت علن واتسآب
اذا كنت من الأشخاص الذين يعتمدون على الإنترنت بشكل أساسي في يومهم العادي، قيمكنك فصل الإنترنت عن تطبيق واتسآب فقط، ومتابعة إستخدامك لهاتفك بكل أريحية.

4- تشغيل وضع عدم الإزعاج  
وهي خطوة عدم الازعاج DND، لإيقاف تلقي رسائل وتسآب دون الحاجة لإيقاف تشغيل الهاتف أو  إيقاف تشغيل البيانات، وبمجرد الضغط على زر هذه الميزة فى شاشة هاتفك فلن تتلقى أي تنبيه لرسالة حتى تقوم بتعطيلها.
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