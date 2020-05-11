الحق العرض.. اشتر iphone 7 plus نسخة 128 جيجابايت بـ 4300 جنيه فقط

يبحث الملايين دومًا من عشاق هاتف آيفون الذكي الأشهر فى العالم، عن اقتناء أحد إصداراته بأفضل الأسعار، نظرًا لما تقدمه هواتف آيفون من تصميم مبهر وأداء قوي يجعله محط اهتمام الكثيرين، إلا أن سعر منتجات آبل المرتفع بشكل ملحوظ يمنعهم من تحقيق ذلك، ولكن بفضل هذا العرض يمكنك شراء آيفون 7 بلس بنصف سعره تقريبًا.

وبحسب تك رانش التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 128 جيجابايت، باللون السيلفر مقابل 273 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 4300 جنيه.





ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد على منصة إيباى بنسخة من الهاتف الشهير لـ آبل ، والذى تم إصداره فى عام 2016.

ويقدم iPhone 7 plus أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع بطارية سعة 2900 مللى أمبير.



