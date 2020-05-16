للتحكم في الأشياء وإدارة الأجهزة عن بعد.. آبل تصدر نظارات للواقع المعزز

ظهرت تسريبات جديدة لنظارات آبل بتكنولوجيا الواقع المعزز ، التى ستعمل على إدارة الأجهزة عن بعد، أن شركة آبل ستقوم بإصدار النظارات في العام القادم 2021 بدلا من 2022، لكن لم تؤكد التسريبات الموعد المحدد لإطلاقها، حيث يحتمل أن تكون في شهر مارس أو يتم تأجيلها إلى شهر يونيو العام القادم، كما أنها ستأتى مع جهاز مثبت على الرأس.





وبحسب المحلل الشهير لآبل جون بروسر فإن شركة آبل ستقوم بشحن 10 مليون نظارة بتكنولوجيا الواقع المعزز، خلال العام الأول من الإطلاق فقط ، كما أنها ستقوم بإدارة الأجهزة من المنزل والتحكم فيها.









وتكنولوجيا الواقع المعزز هى تكنولوجيا قائمة على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية لتوفر معلومات إضافية أو تكون بمثابة موجه له، وتختلف عن تكنولوجيا الواقع الافتراضي القائمة على إسقاط الأجسام الحقيقية في بيئة افتراضية.





وستقوم آبل بإصدار أجهزة الواقع المعزز على مرحلتين، جهاز بتكنولوجيا الواقع المعزز أولا وسيكون مثبت على الرأس، ثم بعد ذلك ستقوم بإصدار النظارات مع جهازآخر مثبت على الرأس.



