AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

للتحكم في الأشياء وإدارة الأجهزة عن بعد.. آبل تصدر نظارات للواقع المعزز

السبت 16/مايو/2020 - 10:20 م
آبل تصدر نظارات للواقع
آبل تصدر نظارات للواقع المعزز
Advertisements
ندى على
ظهرت تسريبات جديدة لنظارات آبل بتكنولوجيا الواقع المعزز، التى ستعمل على إدارة الأجهزة عن بعد، أن شركة آبل ستقوم بإصدار النظارات في العام القادم 2021 بدلا من 2022، لكن لم تؤكد التسريبات الموعد المحدد لإطلاقها، حيث يحتمل أن تكون في شهر مارس أو يتم تأجيلها إلى شهر يونيو العام القادم، كما أنها ستأتى مع جهاز مثبت على الرأس. 

وبحسب المحلل الشهير لآبل جون بروسر فإن شركة آبل ستقوم بشحن 10 مليون نظارة بتكنولوجيا الواقع المعزز، خلال العام الأول من الإطلاق فقط ، كما أنها ستقوم بإدارة الأجهزة من المنزل والتحكم فيها. 


وتكنولوجيا الواقع المعزز هى تكنولوجيا قائمة على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية لتوفر معلومات إضافية أو تكون بمثابة موجه له، وتختلف عن تكنولوجيا الواقع الافتراضي القائمة على إسقاط الأجسام الحقيقية في بيئة افتراضية.

وستقوم آبل بإصدار أجهزة الواقع المعزز على مرحلتين، جهاز بتكنولوجيا الواقع المعزز أولا وسيكون مثبت على الرأس، ثم بعد ذلك ستقوم بإصدار النظارات مع جهازآخر مثبت على الرأس.  

وفقا لبروسر فإنه من المحتمل أن يتم ربط هواتف iPhone 12 التى ستصدر في نهاية العام مع نظارات الواقع المعزز بحيث يتم التحكم تقريبا في كل شئ من خلال ربطهما ببعضهما البعض.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترسم قلب وتقيس أوكسجين الدم.. تعرف على ساعة أبل الذكية الجديدة

سناب شات تطلق أداة بتكنولوجيا الواقع المعزز.. تساعد المبتدئين على احتراف التصميم

مفاجآت غير متوقعة في هواتف iPhone 12 الجديدة.. تعرف عليها.. صور

تسريبات جديدة تكشف أسعار هواتف iPhone 12 القادمة.. تعرف عليها

تعمل ممرضا متنقلا .. تعرف على مواصفات ساعة آبل القادمة Apple Watch Series 6

عصر جديد من الآيفون.. كل ما تريد معرفته عن هواتف iPhone 12 .. مواصفات وأسعار

ترشيحاتنا

نجم الزمالك الضحية الجديدة لـ رامز مجنون رسمي الليلة

دراسة غريبة.. الحشيش علاج لـ فيروس كورونا

5 آلاف جنيه.. البرلمان يصوت على عقوبات عدم ارتداء الكمامة وتعطيل دفن ضحايا كورونا غدا

الصحة: تسجيل 491 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا.. و20 حالة وفاة

بعد كورونا .. الحشرة القاتلة تصل بريطانيا.. والبقاء فى المنزل طوق النجاة

أخبار الأهلي.. حقيقة انتقال باهر المحمدي وآخر ظهور لصالح جمعة.. فايلر يطلب 4 صفقات جديدة وضم رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جلباب ملون.. هند صبري بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

دراسة غريبة.. الحشيش علاج لـ فيروس كورونا

مسلسل النهاية .. 10 صور تبرز جمال إنجي علاء برفقة يوسف الشريف