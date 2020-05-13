تتحدى كورونا.. آبل تخطط لإعادة بعض موظفيها إلى العمل قريبا

تخطط شركة آبل Apple ، لعودة بعض موظفيها للعمل من مكاتب الشركة العالمية قريبا، وفقا لموقع بلومبيرج، ولكن يتناقض قرار الشركة الأمريكية بإعادة الموظفين إلى مكاتبها، بما في ذلك مقر Apple Park في كوبرتينو كاليفورنيا، مع بعض شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، التي عمل الكثير منها على تمديد سياسة العمل من المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا.





وتعتزم شركة عملاق التقنية الأمريكية، جعل الموظفين يعودون على مراحل على مدى بضعة أشهر، حيث تأتي المرحلة الأولى بالنسبة للموظفين الذين يجدون صعوبة في القيام بعملهم من المنزل، وفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني.









وبحسب بلومبرج، تشمل هذه المرحلة هؤلاء الموظفين الذين يعملون على أجهزة الشركة، وبدأ بالفعل بعض الموظفين العمل في مكاتب الشركة مرة أخرى، وسيعود المزيد من الموظفين إلى مكاتب آبل في المرحلة الثانية من الخطة التي من المقرر أن تبدأ في يوليو.





وأخبر الرئيس التنفيذي لشركة آبل Tim Cook، أخبر الموظفين في شهر أبريل المنصرم، أن عمليات فحص درجات الحرارة والتشتيت الاجتماعي من المحتمل أن يتم تنفيذها عند عودة الموظفين.





وإلى جانب عودة موظفيها، تخطط آبل أيضا لفتح بعض متاجر البيع بالتجزئة بعد إغلاقها جميعا خارج الصين في 14 مارس الماضي، ومن الواضح أنه سيتم فتح بعض المتاجر في ألاسكا وأيداهو وساوث كارولينا وألاباما في وقت ما هذا الأسبوع.



