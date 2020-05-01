آبل تحقق أرباحًا قياسية بسبب هذه الخدمات.. تفاصيل

تعانى الآن معظم شركات التكنولوجيا فى العالم من حالة الركود التي أصابت منتجاتها بسبب ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، لدرجة أن عملاقة مثل شركة آبل اضطرت إلى تخفيض حجم الإنتاج بسبب عقبات التصنيع الحالية.





وبحسب موقع ذا فيرج التقنى حققت شركة آبل الأمريكية أرباحًا قياسية من خلال الخدمات التى تقدمها، والتي جنت أموالًا كثيرة للشركة حيث ارتفعت مبيعات ساعات Apple Watch و سماعات AirPods اللاسلكية، فى مقابل انخفاض مبيعات هواتف آيفون.





وأعلنت شركة آبل Apple اليوم عن إيرادات بلغت 58.3 مليار دولار بزيادة 1 % عن العام الماضي، لترتفع أسهم الشركة بقيمة 2.55 دولارا، كما توقع الخبراء أن تنخفض الإيرادات إلى 53.8 مليار دولار أمريكي والعائد على السهم مقابل 2.23 دولارا.





وأوضحت الشركة أنه على الرغم من إنخفاض معظم مبيعات الأجهزة، إلأا أنها خدماتها حققت إيرادات قياسية بلغت 13.3 مليار دولار، والتي تشمل Apple TV Plus ،Apple Arcade ،Apple Music.





وتعتبر سماعات AirPods اللاسلكية التى تصنعها آبل بمثابة النجاح الكبير للشركة، حيث تجاوزت طلبات شرائها فى الفترة الماضية أرقامًا خيالية، فاقت القدرة التصنيعية للشركة.





ولم يمنع ذلك آبل عن إصدار منتجات جديدة، فقد شاهدنا جهاز MacBook Air و iPad Pro بلوحة مفاتيح Magic Keyboard، لاستخدام كجهاز لابتوب مستقل، بالإضافة لهاتف الجيل الثانى iPhone SE بسعر 399 دولارًا.