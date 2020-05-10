إزاى تحافظ على بطارية آيفونك وتحافظ على قيمته





إلا أنه بسبب بعض الاجتهادات والنصائح الشخصية تتضرر البطارية بشكل أكبر دون معرفة صاحب الهاتف السبب الحقيقي لذلك، ويكون أمامه خيارين إما إستبدالها وتكبد مبلغًا من المال، وإما تغيير الهاتف نفسه وحينها تكون الخسارة أكبر.





والسبب فى ذلك يعود إلى عدم الدراية الكاملة بطبيعة عمل بطارية آيفون، خاصةً عند وضع الهاتف على الشاحن، إلا أنه بعد اتباع هذه النصائح المقدمة رسميًا من شركة آبل، ستحافظ على بطارية آيفونك وتظل قيمته محفوظة دون أن يتضرر.





وفيما يلى نستعرض النصائح الرسمية من شركة آبل:





1- تفعيل وضع الـ low battery mood عند بلوغ البطارية نسبة 20% فما أقل.

2- تفعيل ميزة شحن البطارية المحسن، والذى ينقذ هاتفك فى حالة نومك ولا يجعله يشحن نفسه دون توقف، وبالتالى الحفاظ على سعة البطارية.

3- بمجرد نفذا البطارية حتى نسبة 20% قم بتوصيل الهاتف بالشاحن فورًا، لتفادي إجراء دورة شحت كاملة للبطارية.

4- لا تستخدم الهاتف أثناء توصيله بالشاحن، خاصةً ممارسة الألعاب الثقيلة مثل ببجي PUBG.

5- يفضل أن يكون iPhone مشحونًا بنسبة 50% عند تخزينه لفترة طويلة.

يعانى الكثيرون من أصحاب هواتف آيفون لتضرر بطاريات هواتفهم بشكل سريع، من خلال فحصها عبر ميزة iphone battery health، التى طرحتها آبل فى هاتفها الذكي الشهر فى العالم لمعرفة حالة البطارية و مدي فعاليتها لتشغيل الهاتف بأفضل كفاء ممكنة.