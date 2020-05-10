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تكنولوجيا

تعمل ممرضا متنقلا .. تعرف على مواصفات ساعة آبل القادمة Apple Watch Series 6

الأحد 10/مايو/2020 - 01:56 ص
تعرف على مواصفات
تعرف على مواصفات ساعة آبل القادمة Apple Watch Series 6
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ندى على
يبدو أن ساعة آبل الذكية القادمة، Apple Watch Series 6، ستكون عبارة عن ممرض مرافق لمستخدميها حيث أنها ستحتوى على المميزات الطبية وحالات الفحص اللازمة ، كما أنها ستكون مناسبة بشكل كبير لكبار السن والمرضى، حيث كشفت تسريبات جديدة أن الساعة ستراقب حالات الهلع التى يصاب بها بعض الأشخاص. 


وبحسب المسرب الشهير ومحلل آبل جون بروسر فإن ساعة آبل Apple Watch Series 6 سوف تركز على قدرات الصحة العقلية للمستخدمين، كما ستستخدم مستشعر لمراقبة الحالة العصبية لبعض الأشخاص عند حالات الهلع الشديدة. 


ومن المحتمل أن تطلق شركة آبل ساعة Apple Watch Series 6  بالتزامن مع هواتف آيفون القادمة  iPhone 12 والتى ستصدر في شهر أكتوبر القادم، حيث تم تأجيل إطلاقها أكثر من مرة. 


كما ستحتوي الساعة على  تقنيات لتعقب حالات النوم عند المستخدمين ومساعدتهم على تخطى الأرق والمساعدة على تنظيم أوقات النوم والاستيقاظ، حيث إن ساعات آبل الذكية تفتقر لهذا العنصر والذى تفوقت فيه ساعات أخرى لشركات مثل سامسونج وهواوى.


وستكون ساعة Apple Watch Series 6 قادرة على  اكتشاف نسبة الأوكسجين فى الدم، بالإضافة إلى أنها ستستطيع عمل رسم قلب بصورة دقيقة لمستخدميها.


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