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تكنولوجيا

بعد إطلاقها في السعودية.. سعر ومواصفات ساعة هواوى HUAWEI WATCH GT 2e

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:06 م
تعرف على سعر ومواصفات
تعرف على سعر ومواصفات ساعة هواوى HUAWEI WATCH GT 2e
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ندى على
منذ أيام أطلقت شركة هواوى الصينية ساعتها الذكية المميزة HUAWEI Watch GT 2e في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد طول انتظار لإطلاقها في الأسواق العربية، حيث تم إطلاقها في الأسواق الاوروبية منذ فترة. 

وساعة هواوي Huawei Watch GT2e، هي نسخة مخصصة للرياضيين من ساعة Watch GT2، حيث تتمتع باحتوائها على مميزات عالية منها أن الساعة تدعم التتبع الذكي ل 100 نوع رياضة مختلف، تشمل التمارين المنزلية، مثل المشي والجري والتدريب الحر.


ومن أكثر ما تتميز به ساعة Huawei Watch GT2e ، هو عمر البطارية والتى تكفي لمدة أسبوعين بفضل معالج Kirin A1، ولكن عند استخدام نظام تتبع نظام تحديد المواقع GPS، فإن المدة تنخفض إلى 30 ساعة، وتحتوي الساعة ذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت.

ويمكن عمر الساعة الطويل المستخدمين  من اعتبارها الأداة المثالية للتدريب والحفاظ على جدول اللياقة البدنية أثناء الالتزام بالبقاء في المنزل، خاصة في أوقات الحظر والعزل المنزلى والتى يتوافق مع شهر رمضان، حي يجد الكثيرون أنفسهم عالقون في المنازل، وتوافر إمكانية محدودة أو منعدمة للوصول إلى الصالات الرياضية. 

وتعتبر ساعة HUAWEI WATCH GT 2e الأداة المثالية لمتابعة حالة المستخدمين الصحية بدقة، من خلال تقنية TruSeenTM 3.5 لمراقبة معدل ضربات القلب ، حيث يمكن الاطمئنان إلى حالة القلب بشكل مستمر. 

وتراقب الساعة جودة النوم من خلال تقنية TruSleepTM 2.0. وبالاعتماد على تقنية TruRelaxTM تتابع الساعة معدل الضغط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك على التحكم بمستويات التوتر والإجهاد. 

ويجد البعض استحالة في ممارسة التمارين الرياضية بالمنزل، بسبب عدم وجود توجيه يساعد على الالتزام بطريقة صحيحة في ممارسة التمارين، ولكن ساعة HUAWEI WATCH GT 2e تساعدك على ذلك، كما أنها تظم المجهود اليومى خلال تمارين التنفس، وتراقب ساعات نومك، وتساعد المستخدمين على الحصول على مزيد من الراحة من خلال تحديد 6 أنواع شائعة من مشكلات النوم.

وصدرت ساعة HUAWEI WATCH GT 2e في المملكة العربية السعودية بسعر 599 ريال سعودى أى ما يعادل حوالى  2515 جنيه مصرى، ومتوفرة بألوان الأحمر الغامق، والأسود الجرافيتي، والأخضر الفاتح. 

وصدرت ساعة  HUAWEI WATCH GT 2e  في الأسواق الأوروبية بسعر 200 يورو أى ما يعادل حوالى  3.425 جنيه مصرى.


بعد إطلاقها في السعودية.. سعر ومواصفات ساعة هواوى HUAWEI WATCH GT 2e
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