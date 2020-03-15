تستمر حتى أسبوعين بدون شحن.. تعرف على سعر ومواصفات ساعة هواوي MagicWatch 2

أعلنت شركة HONOR التابعة لشركة هواوى عملاق الهواتف الصينية عن إصدار ساعتها الذكية MagicWatch 2 ، والتى تتميز بعمر بطارية يستمر حتى أسبوعين.





وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن ساعة MagicWatch 2 تحتوى على عدد من المميزات منها ان شاشة الساعة 1.39 بوصة من نوع AMOLED وتعمل بدقة 454x454، وبجودة HD .





ووفقا لشبكة RT فإن ساعة MagicWatch 2 تقوم بمراقبة النشاط البدني ومعدلات المشي والجري، إضافة لميزة قياس معدلات نبض القلب، وميزات لمراقبة النوم، وخدمات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.









وتحتوى ساعة MagicWatch 2 على م معالجات Kirin A1 وCortex-M7 ، والتي تجعلها تتميز باستهلاكها القليل للطاقة، بالإضافة لاحتوائها على ميزة وضع توفير الطاقة التى تجعلها تقوم بمراقبة عمل التطبيقات وإيقاف التطبيقات الأخرى التى لا يستعملها المستخدمون.





ويعد سعر ساعة MagicWatch 2 من HONOR أرخص من ساعة Huawei Watch GT 2 التى اطلقتها شركة هواوى منذ فترة، حيث يبلغ ثمن ساعة MagicWatch 2 حوالى 160 جنيه استرلينى أى ما يعادل حوالى 3070 جنيه مصرى.





وكانت شركة أبل قد أعلنت عن إطلاقها لساعتها الذكية Apple Watch Series 6 ، والتى ستصدر في خريف العام الحالى، وتتميز بأنها قادرة على اكتشاف نسبة الأوكسجين فى الدم بالإضافة إلى أنها ستستطيع عمل رسم قلب بصورة دقيقة لمستخدميها.



