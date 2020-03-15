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تكنولوجيا

تستمر حتى أسبوعين بدون شحن.. تعرف على سعر ومواصفات ساعة هواوي MagicWatch 2

الأحد 15/مارس/2020 - 12:01 ص
تعرف على سعر ومواصفات
تعرف على سعر ومواصفات ساعة هواوى MagicWatch 2
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ندى على
أعلنت شركة HONOR التابعة لشركة هواوى عملاق الهواتف الصينية عن إصدار ساعتها الذكية  MagicWatch 2 ، والتى تتميز بعمر بطارية يستمر حتى أسبوعين. 

وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن ساعة MagicWatch 2  تحتوى على عدد من المميزات منها ان شاشة الساعة 1.39 بوصة من نوع AMOLED وتعمل بدقة 454x454، وبجودة HD . 

ووفقا لشبكة RT فإن ساعة  MagicWatch 2 تقوم بمراقبة النشاط البدني ومعدلات المشي والجري، إضافة لميزة قياس معدلات نبض القلب، وميزات لمراقبة النوم، وخدمات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.


وتحتوى ساعة  MagicWatch 2 على م معالجات Kirin A1 وCortex-M7 ، والتي تجعلها  تتميز باستهلاكها القليل للطاقة، بالإضافة لاحتوائها على ميزة وضع توفير الطاقة التى تجعلها تقوم بمراقبة عمل  التطبيقات وإيقاف التطبيقات الأخرى التى لا يستعملها المستخدمون.

ويعد سعر ساعة MagicWatch 2 من HONOR أرخص من ساعة Huawei Watch GT 2 التى اطلقتها شركة هواوى منذ فترة، حيث يبلغ ثمن ساعة MagicWatch 2 حوالى 160 جنيه استرلينى أى ما يعادل حوالى 3070 جنيه مصرى. 

وكانت شركة أبل قد أعلنت عن إطلاقها لساعتها الذكية Apple Watch Series 6، والتى ستصدر في خريف العام الحالى، وتتميز بأنها قادرة على  اكتشاف نسبة الأوكسجين فى الدم بالإضافة إلى أنها ستستطيع عمل رسم قلب بصورة دقيقة لمستخدميها.

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