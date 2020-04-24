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تكنولوجيا

تقيس ضغط الدم.. تعرف على أفضل ساعة ذكية لكبار السن في شهر رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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ندى على
أصبح مفهوم الساعات الذكية، الآن يختلف عن السابق اختلافا جذريا فلم تعد الساعات الذكية الآن تمثل ترفا أو مضيعة للأموال، وإنما أصبحت تحمل العديد من الخصائص التكنولوجية المهمة التى تجبر العديد من المستخدمين على شرائها. 

وتحتوى الساعات الذكية الجديدة على العديد من التقنيات المهمة التى أصبحت تحل محل ممرض أو مرافق شخصى لبعض كبار السن أو المرضى، حيث إن الساعات الذكية تقوم بتتبع خطواتنا وأنماط نومنا وروتينات التمارين الرياضية التى نقوم بها.


وتعتب ساعة سامسونج Galaxy Watch Active2  هى أفضل ساعة ذكية لكبار السن والمرضى الذين يعانون من أمراض لضغط المرتفع، خاصة في شهر رمضان الكريم. 

وتتميز ساعة سامسونج Galaxy Watch Active2 باحتوائها على طوق تقليدي، يمكنك ببساطة من قياس ضغط الدم في أي وقت وفي أي مكان. 

ووفقا لموقع Talk Android فإن ساعة سامسونج Galaxy Watch Active2 تقيس ضغط الدم من خلال تحليل الموجات النبضية، الذي يتم تعقبه باستخدام مستشعرات مراقبة معدل ضربات القلب، ثم يحلل البرنامج العلاقة بين قيمة المعايرة وتغيير ضغط الدم لتحديد ضغط الدم.

وتمت الموافقة على هذه الساعة من أكثر من جهة صحية عالمية، ومنها جهات صحية في كوريا الجنوبية لقدرتها على مراقبة ضغط الدم للمستخدمين وتعقبه بشكل ملائم. 


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