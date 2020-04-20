أفضل ساعة ذكية من هواوي في الحظر.. HUAWEI WATCH GT 2e للحفاظ على لياقتك البدنية

منذ فترة أعلنت شركة هواوي الصينية، عن ساعتها الذكية الجديدة هواوي Huawei Watch GT2e، وهي نسخة مخصصة للرياضيين من ساعة Watch GT2.





وتتمتع ساعة HUAWEI WATCH GT 2e من هواوى باحتوائها على مميزات عالية منها أن الساعة تدعم التتبع الذكي ل 100 نوع رياضة مختلف، تشمل التمارين المنزلية، مثل المشي والجري والتدريب الحر.





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ومن أكثر ما تتميز به ساعة GT2e، هو عمر البطارية والتى تكفي لمدة أسبوعين بفضل معالج Kirin A1، ولكن عند استخدام نظام تتبع نظام تحديد المواقع GPS، فإن المدة تنخفض إلى 30 ساعة، وتحتوي الساعة ذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت.





ومع استمرار تفشى فيروس كورونا، وتزايد إجراءات الحجر المنزلى على معظم سكان العالم، يجد الكثيرون أنفسهم عالقون في المنازل، وتوافر إمكانية محدودة أو منعدمة للوصول إلى الصالات الرياضية وممارسة التمارين كالمعتاد.





ويجد البعض استحالة في ممارسة التمارين الرياضية بالمنزل، بسبب عدم وجود توجيه يساعد على الالتزام بطريقة صحيحة في ممارسة التمارين، ولكن ساعة HUAWEI WATCH GT 2e تساعدك على ذلك، كما أنها تظم المجهود اليومى خلال تمارين التنفس، وتراقب ساعات نومك، وتساعد المستخدمين على الحصول على مزيد من الراحة من خلال تحديد 6 أنواع شائعة من مشكلات النوم.





و تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 2e بسعر أقل إذ تتوفر مقابل 200 يورو أى ما يعادل حوالى 3.425جنيه مصرى بدلا من سعر النسخة السابقة 250 يورو.





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