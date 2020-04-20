AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أفضل ساعة ذكية من هواوي في الحظر.. HUAWEI WATCH GT 2e للحفاظ على لياقتك البدنية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى على
منذ فترة أعلنت شركة هواوي الصينية، عن ساعتها الذكية الجديدة هواوي Huawei Watch GT2e، وهي نسخة مخصصة للرياضيين من ساعة Watch GT2. 

وتتمتع ساعة HUAWEI WATCH GT 2e من هواوى باحتوائها على مميزات عالية منها أن الساعة تدعم التتبع الذكي ل 100 نوع رياضة مختلف، تشمل التمارين المنزلية، مثل المشي والجري والتدريب الحر. 

اقرأ أيضاً:

ومن أكثر ما تتميز به ساعة GT2e، هو عمر البطارية والتى تكفي لمدة أسبوعين بفضل معالج Kirin A1، ولكن عند استخدام نظام تتبع نظام تحديد المواقع GPS، فإن المدة تنخفض إلى 30 ساعة، وتحتوي الساعة ذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت.

ومع استمرار تفشى فيروس كورونا، وتزايد إجراءات الحجر المنزلى على معظم سكان العالم، يجد الكثيرون أنفسهم عالقون في المنازل، وتوافر إمكانية محدودة أو منعدمة للوصول إلى الصالات الرياضية وممارسة التمارين كالمعتاد.

ويجد البعض استحالة في ممارسة التمارين الرياضية بالمنزل، بسبب عدم وجود توجيه يساعد على الالتزام بطريقة صحيحة في ممارسة التمارين، ولكن ساعة HUAWEI WATCH GT 2e تساعدك على ذلك، كما أنها تظم المجهود اليومى خلال تمارين التنفس، وتراقب ساعات نومك، وتساعد المستخدمين على الحصول على مزيد من الراحة من خلال تحديد 6 أنواع شائعة من مشكلات النوم.

و تأتي ساعة  HUAWEI WATCH GT 2e بسعر أقل إذ تتوفر مقابل 200 يورو أى ما يعادل حوالى  3.425جنيه مصرى بدلا من سعر النسخة السابقة 250 يورو. 

اقرأ أيضاً



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هواوي تطلق Huawei P40 Lite E رسميا في أوروبا.. صور

طرح هاتف هواوي nova 7i في مصر وعدد من الدول.. تعرف على السعر والمواصفات

تستمر حتى أسبوعين بدون شحن.. تعرف على سعر ومواصفات ساعة هواوي MagicWatch 2

كأنك في الجيم.. أفضل تطبيق لممارسة الرياضة أثناء الحجر المنزلي

قبل 24 ساعة من الإطلاق.. تسريب مواصفات وسعر هواوى P40 وP40 Pro.. صور

مقاومة للماء.. هواوي تعلن عن ساعتها الذكية GT2e.. السعر والمواصفات

ترشيحاتنا

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

اعمل خير وارميه البحر.. تعرف على تفاصيل مبادرة خالد أبوبكر ومصر الخير

باهر المحمدي ينتقل إلى الأهلي.. مدرب الإسماعيلي يكشف الحقيقة

إذا خسرت الدنيا كلها وحاصرتك الهموم والمصائب.. ردد هذه الآية القرآنية ليرفع الله البلاء

أخبار الفن.. درة تراوغ لإخفاء علاقتها العاطفية.. القصة الكاملة لأزمة ريهام حجاج وخالد النبوي

اللي مماتش بكورونا مات بالقطار .. تفاصيل مصرع ربة منزل في بهتيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج