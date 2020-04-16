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تكنولوجيا

بعد إطلاقه.. iPhone SE أرخص هاتف آيفون و مزيج من iphone 8 و11

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:02 م
iPhone SE أرخص هاتف
iPhone SE أرخص هاتف آيفون و مزيج من iphone 8 و11
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ندى على
قامت شركة آبل، بإطلاق أحدث هاتف آيفون لها أمس، وهو هاتف iPhone SE والمعروف ب iPhone 9 كأول هاتف آيفون لها هذا العام، بالإضافة إلى أنه أرخص هاتف حديث لها.  

ويعتبر هاتف iPhone SE هو أرخص هاتف حديث من تطلقة شركة آبل، حيث يبلغ سعره حوالى 399 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى، حيث كانت تسعى شركة آبل منذ فترة لتحدى ماركات الهواتف الاخرى مثل هواوى وشاومى التى تصدر بأسعار رخيصة وإمكانيات عالية. 


ووفقا لموقع 9to5Mac فإن هاتف iPhone SE هو مزيج من هواتف iPhone 8 والتى هى عبارة عن هاتفى iphone 8 وplus  iPhone 8 والتى تم إصدارها عام 2017، بالإضافة إلى هواتف iPhone 11 . 

ويحتوى هاتف iPhone SE على مكونات هواتف iphone 8 من حيث الجسم الخارجى والحواف الموجودة في أعلى وأسفل الهاتف، بالإضافة إلى الشاشة التى تأتى ب 4.7 بوصة، كما أن سعر iPhone SE  يتفق مع  iphone 8  ولكن  iPhone SE  أرخص بحوالى 50 دولارا.

ويختلف iPhone SE عن iphone 8 في زر بصمة اليد Touch ID حيث أن هاتف  iphone 8 يحتوى على بصمة التعرف على الوجه Face ID  ، ويحتوى أيضا على ألوان متنوعة وعديدة أكثر من iphone 8 . 

ويتفق iPhone SE مع هواتف iPhone 11 بالنسبة للأداء حيث أنه يحتوى على معالج من نوع بيونيك A13 وهوالمعالج الموجود في  بالإضافة إلى نظام سوفت وير جديد التى تعمل به الكاميرا. 




بعد إطلاقه.. iPhone SE أرخص هاتف آيفون و مزيج من iphone 8 و11
بعد إطلاقه.. iPhone SE أرخص هاتف آيفون و مزيج من iphone 8 و11
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