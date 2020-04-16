بدءا من اليوم.. لن تستطيع شراء iPhone 8 و iPhone 8 Plus لهذا السبب

قررت شركة آبل بدءا من اليوم، التوقف عن إصدار هواتف آيفون 8 والتى هى عبارة عن هاتفى iPhone 8 و plus iPhone 8، وذلك بسبب إصدارها هاتف iphone 9 والمعروف باسم iphone SE ، والذى تم إطلاقه أمس.





ويعتبر هاتف iPhone 9 الجديد هو عبارة هاتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس ولكن مع أجزاء داخلية جديدة مثل معالج بيونيك A13 ، وكذلك نظام سوفت وير جديد للكاميرا، وشاشة قياس 4. 7 بوصة، وزر بصمة اليد Touch ID بدلا من زر بصمة التعرف على الوجه Face ID.













ووفقا لموقع GSMArenaيختلف هاتف iPhone 9 عن هاتفى iphone 8 وplus iPhone 8 في أن هاتف iphone 9 يتميز بتوفره بألوان متنوعة، كما أنه أرخص من سعر هواتف iphone 8 بحوالي 50 دولارا أمريكيا.





ومن المفترض أن تؤثر هواتف آيفون 8 على شراء هاتف آيفون 9 الجديد، إذا ما بقيت في الأسواق، لذلك قررت الشركة توقفها نهائيا عن بيعه.





ويعتبر هاتف iPhone 9 هو أرخص هاتف حديث من إطلاق آيفون حيث سيكون سعره حوالى 399 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى، حيث كانت تسعى شركة آبل منذ فترة لتحدى ماركات الهواتف الاخرى مثل هواوى وشاومى التى تصدر بأسعار رخيصة وإمكانيات عالية.

ويأتي هاتف iphone 9 أو iPhone SE، بشاشة بقياس 4.7 بوصة، مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل، التي يمكنك تسجيلها بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، مع كاميرا أمامي بدقة 7 ميجابكسل.





ويتوفر هاتف iphone 9 أو iPhone SE 2 فى 3 ألوان هي الأسود والرمادى والأحمر، مع ذاكرة داخلية سعتى 64 و 128 جيجابايت، وسيكون متاحا للحجز المسبق يوم الجمعة 17 أبريل، وسيتم شحنه في 24 أبريل، وسيتوفر في خياران لسعة التخزين، الأولي 128 جيجابايت مقابل 449 دولار أمريكي، وطراز 256 جيجابايت مقابل 549 دولارا أمريكيا.



