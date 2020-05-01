AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

سامسونج تعتزم طرح Galaxy Note 20 وGalaxy Fold 2 في هذا النصف الثاني من 2020

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:06 م
سامسونج تعتزم إطلاق
سامسونج تعتزم إطلاق Galaxy Note 20 و Galaxy Fold 2 في هذا ال
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تعتزم شركة سامسونج Samsung، إطلاق سلسلة هواتف Galaxy Note20، إلى جانب هاتف ذكي قابل للطي جديد يطلق عليه اسم Galaxy Fold 2، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2020.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني،فإنه مع استمرار حالة عدم اليقين التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي أضر بسلاسل التوريد،قالت سامسونج في تقرير أرباح الربع الأول من 2020: "إن هواتف ذكية رائدة قادمة خلال النصف الثاني من العام الحالي".

وبالرغم من وعد شركة عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية، بإطلاق سلسلة هواتف Galaxy Note20 خلال النصف الثاني من العام الحالي، إلا أن هذا الإطار الزمني قد يعد تلميحا إلى أن إطلاق الهواتف قد يتأخر قليلا، خاصة أن النصف الثاني ينتهي بنهاية العام.

أقرأ أيضًا:

وقد اعتادت سامسونج خلال السنوات الأخيرة إطلاق الهواتف قبل نهاية شهر أغسطس، وإن أخرت إطلاق الهواتف الجديدة، لن يكون ذلك غريبا بالنظر إلى أن منافستها البارزة آبل ستؤجل إنتاج هواتفها من أجهزة آيفون إلى وقت لاحق من العام الحالي بنحو شهر.

جدير بالذكر أن شركة سامسونج أعنت مؤخرا، عن تقريرها المالي للربع الأول من 2020، الذي كشف عن إنخفاض إيرادات الشركة بنسبة 7.6% عن الربع السابق، نتيجة لإنخفاض الطلب مع إنتشار فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ببطارية عملاقة وسعر اقتصادي.. سامسونج تعتزم إطلاق هاتفها الذكي Galaxy M21 في هذا الموعد

سامسونج تعتزم إطلاق One UI 2.1 لهواتفها القديمة.. اعرف جهازك منها

سامسونج تطلق أندرويد 10 لثلاثة من هواتفها القديمة.. اعرف جهازك منهم

تصميم هاتف سامسونج القادم Galaxy Fold 2.. شاهد

سامسونج توقف تحديثات آندرويد لهذه الهواتف

سامسونج تطلق هواتف Samsung Galaxy Note20 ببطاريات عملاقة

ترشيحاتنا

طعن عدة أشخاص..مقتل شخص برصاص الشرطة الأسترالية بأحد مراكز التسوق

باريس سان جيرمان يمنح بطولة الدورى الفرنسي لـ محاربي كورونا

أمير مرتضى: أجاي بداية أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ بعد صفقة الشناوي.. فيديو

ممرضة تفارق الحياة بين أحضان طفلتها بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

أول رد فعل من الاتحاد التونسي بعد حكم حبس حمدي النقاز

في عيد ميلاها .. 20 صورة تبرز إطلالات مثيرة للجدل لـ منة عرفة

AdvertisementS

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

متى تعود الحياة لطبيعتها في مصر وترفع قيود فيروس كورونا؟.. الحكومة تجيب

وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل طب قصر العيني بفيروس كورونا

حقيقة أم شائعة؟.. عودة حركة الطيران في مصر بدءا من 16 مايو

طعن عدة أشخاص..مقتل شخص برصاص الشرطة الأسترالية بأحد مراكز التسوق

والد شهيد الدقهلية: "كلمنى قبل استشهاده وقالى خد بالك من نفسك ونفسي راحت منى"

بمشاركة الآلاف.. تشييع جثمان شهيد الدقهلية وسط هتافات «لا إله إلا الله الإرهابي عدو الله».. صور وفيديو

ننشر صور شهداء الحادث الإرهابي بسيناء من أبناء المنوفية

هو محمد رمضان قلبه في دراعه ؟ .. الجمهور يسخر من مسلسل البرنس

بعد كشفها عن سر دخولها السجن .. عايدة رياض مطلوبة على جوجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة وعلى الموضة .. شاهد أبرز إطلالات مريم حسن فى عيد ميلادها

ممرضة تفارق الحياة بين أحضان طفلتها بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

مركز لنشر الإسلام.. كل ما تريد معرفته عن بلدة جينيه المالية