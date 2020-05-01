سامسونج تعتزم طرح Galaxy Note 20 وGalaxy Fold 2 في هذا النصف الثاني من 2020

Galaxy Fold 2 ، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2020. تعتزم شركة سامسونج Samsung ، إطلاق سلسلة هواتف Galaxy Note20، إلى جانب هاتف ذكي قابل للطي جديد يطلق عليه اسم، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2020.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني،فإنه مع استمرار حالة عدم اليقين التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي أضر بسلاسل التوريد،قالت سامسونج في تقرير أرباح الربع الأول من 2020: "إن هواتف ذكية رائدة قادمة خلال النصف الثاني من العام الحالي".





وبالرغم من وعد شركة عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية، بإطلاق سلسلة هواتف Galaxy Note20 خلال النصف الثاني من العام الحالي، إلا أن هذا الإطار الزمني قد يعد تلميحا إلى أن إطلاق الهواتف قد يتأخر قليلا، خاصة أن النصف الثاني ينتهي بنهاية العام.





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وقد اعتادت سامسونج خلال السنوات الأخيرة إطلاق الهواتف قبل نهاية شهر أغسطس، وإن أخرت إطلاق الهواتف الجديدة، لن يكون ذلك غريبا بالنظر إلى أن منافستها البارزة آبل ستؤجل إنتاج هواتفها من أجهزة آيفون إلى وقت لاحق من العام الحالي بنحو شهر.



