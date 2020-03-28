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تكنولوجيا

تصميم هاتف سامسونج القادم Galaxy Fold 2.. شاهد

السبت 28/مارس/2020 - 07:01 م
Galaxy Fold
Galaxy Fold
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شيماء عبد المنعم
كان أول هاتف قابل للطي من سامسونج Galaxy Fold، بداية قوية لهذه الفئة من الهواتف، ولكن واجهت النماذج الأولي مشكلات كبيرة في التصميم والعرض، مما أدي إلي تأخير إطلاقه بعض الوقت، ثم  قامت الشركة فيما بعد بتغيير كبير في التصميم مع Z Flip الذي جاء مع بطريقة طي مختلفة، وقد تقوم Samsung بإجراء المزيد من التغييرات على التصميم الجديد للهاتف القادم.

وبحسب ما ذكره موقع "hindustantimes"، إستنادا إلى التسريبات التي ظهرت على الإنترنت الفنرة الماضية حول هاتف سامسونج القابل للطي الجديد، قام المصمم وقار خان WaqarKhan،  مع مدونة التكنولوجيا الألمانية WindowsUnited، بإنشاء تصميمات لما يطلق عليه اسم هاتف Galaxy Fold 2.
Galaxy Fold 2 rumor-based renders surface, reveal familiar but improved design

وتظهر الصور الحاسوبية غير الرسمية هاتف Galaxy Fold 2 بتصميم محسن وإن لم يكن مختلفا تماما عن التصميم الأصلي.

وتكشف الصور عن تصميم مألوف ومحسن مع شاشة ثانوية أكبر تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، مثل وحدة كاميرا الموجودة في هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S20.

Galaxy Fold 2 rumor-based renders surface, reveal familiar but improved design
وإلى جانب شاشة داخلية مرنة تمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية بدلا من القطع العريض الذي رأيناه في الهاتف Galaxy Fold الحالي.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تشير هذه الصور إلى أن هاتف Galaxy Fold 2 القادم، قد يأتي مع فجوة عند طي الهاتف الذكي، وهو ما يمكن تحقيقه بالنظر إلى المفصل الجديد في Galaxy Z Flip، وبخلاف ذلك تظهر الصورة المصممة حاسوبيا أن الهاتف قد يأتي معه قلما إلكترونيا.  

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وتشير المدونة الألمانية WindowsUnited ، إلى أن الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي، قد تتأتي ببعض المواصفات المستعارة من Galaxy S20 Ultra. والتي من بينها ميزات الكاميرا المحسنة والتي تأتي بدقة عن 108 ميجابكسل.
Galaxy Fold 2 rumor-based renders surface, reveal familiar but improved design
Galaxy Fold 2 rumor-based renders surface, reveal familiar but improved design
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