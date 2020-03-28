تصميم هاتف سامسونج القادم Galaxy Fold 2.. شاهد

وتظهر الصور الحاسوبية غير الرسمية هاتف Galaxy Fold 2 بتصميم محسن وإن لم يكن مختلفا تماما عن التصميم الأصلي.

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وتشير المدونة الألمانية WindowsUnited ، إلى أن الجيل القادم من هواتفالقابلة للطي، قد تتأتي ببعض المواصفات المستعارة من Galaxy S20 Ultra. والتي من بينها ميزات الكاميرا المحسنة والتي تأتي بدقة عن 108 ميجابكسل.