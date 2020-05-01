الهند تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1147

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا لديها إلى 1147 ، والإصابات إلى 35043.





ويخشى الخبراء كارثة صحية في ثاني أكثر دولة اكتظاظا بالسكان في العالم مع نظام صحي متداع والعديد من مدن الصفيح.





وطرح الخبراء على وجه الخصوص فرض قيود صارمة على المستوى الوطني اعتبارا من 25 مارس فيما كانت البلاد لا تسجل سوى 600 حالة وعشر وفيات.



