بـ 5 كاميرات وسعر أقل .. سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، العام الماضى هاتف Galaxy Fold القابل للطى، وكان سعره مرتفعا جدا وقت إصداره وهو 2000 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 31.500 ألف جنيه مصرى.

ووفقا لموقع PhoneArena فإن شركة سامسونج قد أعلنت عن إصدار الجيل الثانى من Galaxy Fold وهو هاتف Galaxy Fold 2 ، والذى سيتمتع بإمكانيات عالية للغاية، خصوصا أن سابقه هاتف Galaxy Fold حاز اعجاب العديد، وانتقد فقط لارتفاع سعره.









وهاتف Galaxy Fold 2 سيكون بشاشة 7.6 بوصة وبجودة 2213 x 1689 بيكسل، وبمعدل تحديث للشاشة يصل إلى 120 هرتز، كما أنه سياتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.





وسيأتى هاتف Galaxy Fold 2 بثلاث كاميرات خلفية حيث ستكون الكاميرا الأساسية 64 ميجا بيكسل بمستشعر للعمق، وكاميرا 16 ميجابيكسل بعدسة بزاوية واسعة، وكاميرا ثالثة ب12 ميجابيكسل تدعم تثبيت الصورة.





كما أن Galaxy Fold 2 سيحتوى على كاميرتين سليفى واحدة ستكون في الأمام والأخرى ستكون عند طي الهاتف.





ومن المقرر أن يصدر هاتف Galaxy Fold 2 في شهر أغسطس القادم، ولكن وفقا لبعض التقارير فإنه بسبب تفشي فيروس كورونا فإن الهاتف ربما يصدر في شهر سبتمبر.





وبحسب الموقع فإن شركة سامسونج ستقوم بتخفيض سعر هاتف Galaxy Fold 2 القادم، حتى لايواجه نفس انتقادات سابقه Galaxy Fold ، حيث من المرحج أن يكون سعره أقل 100 دولار ليكون سعره حوالى 1880 دولار أى ما يعادل 620.29 ألف جنيه مصرى.



