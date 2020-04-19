سامسونج تطلق هواتف Samsung Galaxy Note20 ببطاريات عملاقة

أطلقت شركة سامسونج العام الماضى، هاتف Samsung Galaxy Note10 ، مع بطارية تصل قدرتها ل 3.500 مللى أمبير، إلا أنها تستعد العام الحالى لإطلاق سلسلة هواتف Samsung Galaxy Note20 بعد أيام قليلة من الآن والتى ستأتى بقدرة بطارية أعلى.





وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Samsung Galaxy Note20، والتى هى عبارة عن Galaxy Note20 و + Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra ، وستحتوى على بطارية بقدرة 4000 مللى أمبير لهاتف Galaxy Note20 و 4.500 مللى أمبير لهاتف + Galaxy S20 و 5000 مللى أمبير لهاتف Galaxy S20 Ultra.









ويأتى هاتف Galaxy Note 20 Plus بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ومعالج من نوع كوالكوم Snapdragon 865 Plus، ومن المفترض أن تصدر شركة سامسونج سلسلة هواتفها Samsung Galaxy Note20 في شهر أغسطس القادم.





كانت شركة سامسونج أعلنت أنها ستقوم بإغلاق كل خطوط إنتاج تصنيع الشاشات من نوع LCD بحلول نهاية هذا العام، كما أنها ستتجه لتكنولوجيا حديثة كليا وهى تكنولوجيا QD-OLED.





وتهدف خطة التطوير التي وضعتها الشركة إلى التركيز على إنتاج شاشات تلفزيونات بتكنولوجيا QD-OLED، وهى تكنولوجيا أحدث من تكنولوجيا OLED التى تقوم أغلب الشركات العالمية باستخدامها في تصنيع الشاشات.



