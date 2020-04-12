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تكنولوجيا

سامسونج توقف خاصية مهمة على هذه الهواتف.. تعرف عليها

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:02 ص
سامسونج توقف خاصية
سامسونج توقف خاصية مهمة على هذه الهواتف
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ندى على
أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أنها ستقوم بإيقاف مساعدها الرقمى S Voice، بحلول الأول من شهر يونيو القادم.  

وعند استخدام مساعد S Voice  بعد الأول من شهر يونيو، سيخبر المستخدمين بأنه غير قادر على معالجة طلبهم وسيطلب منهم المحاولة مرة أخرى.

ووفقا لموقع Slash Gear  فإن الهواتف التى سيتوقف عليها مساعد S Voice الرقمى من سامسونج هى هواتف   Galaxy A3 و Galaxy S3 Mini و  Galaxy S4 و Galaxy A5 و Galaxy A7 و Galaxy A8 و Galaxy A9 و Galaxy Note 2 و Galaxy Note 3 و Galaxy S4 و Galaxy S5 و Galaxy S6.

كما سيتوقف مساعد S Voice الرقمى على   Galaxy Note Pro 12.2 و Galaxy W و Galaxy Tab 4 والجيل الأول من Galaxy Tab S.

كانت شركة سامسونج  أطلقت مساعدها الرقمى S Voice لأول مرة على هواتف  Galaxy S3 و Galaxy S3 Mini ، وكان مساعد يقوم بعدد من المهام منها تحديد جهات الإتصال على الهواتف والاتثال بالرقم الذى يريرده المستخدمون. 

كما كان يقوم بتذكرة المستخدمين ببعض الأشياء، بالإضافة إلى فتح التطبيقات وإجراء البحث على محرك جوجل كروم. 



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