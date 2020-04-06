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تكنولوجيا

سامسونج تصدر تحديث Android 10 لهذا الجهاز

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:01 ص
سامسونج تصدر تحديث
سامسونج تصدر تحديث Android 10 لهذا الجهاز
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ندى على
قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 10 ، وواجهة مستخدم One UI 2.1 إلى جهاز التابلت  Galaxy Tab S6، مما يجعله أول جهاز تابلت يتمتع بأحدث ميزات نظام تشغيل من أندرويد. 

ويقدم تحديث Android 10 لتابلت Galaxy Tab S6 ميزة التمتع الوضع الداكن ، والتنقل عن طريق الإيماءات، وتحسين وضع اللمس بالنسبة لشاشة التابلت، وكذلك تحديث خاصية  Samsung Quick Share. 

كما يقوم التحديث بضبط  لغة التصميم الجديدة التي تستخدمها سامسونج على أجهزتها المحمولة ، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات الجديدة . كذلك حفظ الملفات المحذوفة لبضعة أيام في حال مسحها عن طريق الخطأ. 

ومن المفترض أن تقوم سامسونج قريبا بإصدار Android 11  على تابلت  Galaxy Tab S6 والذى سيتمتع بتعديلات محسنة للصور والنصوص والألوان لفترات النهار والليل، ورموز أوضح للتطبيقات وألوان النظام والتخلص من المساحة المهدرة على الشاشة.

وجهاز تابلت Galaxy S6 5G هو أول جهاز تابلت في العالم يدعم تقنية 5G، ويتمتع التابلت بمعالج من نوع  Snapdragon 855 ، بالإضافة إلى شاشة بتقنية عرض Super AMOLED، و بنقاء +QHD، وتبلغ الشاشة 10.5 بوصة.


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