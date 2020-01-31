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تكنولوجيا

متوفر الآن.. أول تابلت 5G في العالم.. مواصفات وسعر سامسونج Galaxy S6 5G

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:40 م
تعرف على مواصفات
تعرف على مواصفات وسعر سامسونج Galaxy S6 5G
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ندى على
أعلنت شركة سامسونج عن جهاز التابلت Galaxy S6 5G والذى يعد أول جهاز تابلت في العالم يدعم تقنية 5G. 

ويتواجد تابلت سامسونج Galaxy S6 5G في الأسواق الآن وتم الإعلان عنه في كوريا الجنوبية، ويتمتع التابلت بمعالج من نوع  Snapdragon 855 ، بالإضافة إلى شاشة بتقنية عرض Super AMOLED، و بنقاء +QHD، وتبلغ الشاشة 10.5 بوصة. 

وذكر موقع  Gizbot أن الجهاز يحتوى على ذاكرة وصول عشوائى تصل إلى 6 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية تصل إلى 128 جيجا بايت، وبآخر نظام تشغيل Android 10 OS بحالة One UI 2.0 skin، وبسعة بطارية تصل إلى أكثر من 7000 مللى أمبير. 

و كاميرات التابلت عبارة عن  كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13 و 5 ميجابيكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها، وبطارية سعة 7040 ميللى أمبير، ويبلغ سعره حوالى 1000 وون كورى جنوبى، و 850 يورو أى ما يعادل حوالى 14750 جنيهًا مصريًا.

ويتواجد التابلت في الأسواق الكورية الجنوبية، ومن المقرر أن يتواجد بعد أيام قليلة في الهند وبعدها إلى باقي الأسواق العالمية. 

ومن المقررأن تصدر شركة سامسونج سلسلة هواتفها Samsung Galaxy S20 5G في 11 فبراير القادم، وهى عبارة عن ثلاثة هواتف هى هاتف Galaxy S20 و هاتف Galaxy S20 plus و هاتف Galaxy S20 Ultra.

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