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تكنولوجيا

تسريبات جديدة لهواتف Galaxy S20 قبل إطلاقها بأيام

السبت 18/يناير/2020 - 04:45 ص
تسريبات جديدة لهواتف
تسريبات جديدة لهواتف Galaxy S20 قبل إطلاقها بأيام
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ندى على
كشف موقع Android Community أن شركة سامسونج ستقوم بإطلاق سلسلة هواتفها الرئيسية من فئة "flagship" في خلال ثلاثة أسابيع من الآن أو أقل.

وستقوم الشركة بإطلاق ثلاثة هواتف بإمكانات فائقة وتعتبر هذه الهواتف هى هواتف سامسونج الرئيسية لعام 2020، وهى هواتف Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra.

هاتف Galaxy S20
ومن المقرر أن هاتف Galaxy S20 سيتم إصداره أولا بحلول الأيام القادمة، وستأتى كاميرات هاتف Galaxy S20 بعدسات 5x optical zoom ، و من المفترض أن شاشة الهاتف الجديد ستكون أكبر من سلسلة هواتف Galaxy S 10 ، كما سيحتوى على معالج Snapdragon 865 بالإضافة إلى تمتعه بتقنية 5G وستعمل الهواتف بالشبكة في البلاد الموجودة فيه شبكات ال5G فقط.

هاتف +Galaxy S20
وسيأتى هاتف +Galaxy S20 بأعلى تحديث معدل للشاشة وهو 120 هرتز و سيحتوى على ذاكرة وصول عشوائية ب 12 جيجا رام ، وذاكرة داخلية ب 128 جيجا بايت، وبطارية بسعة 4.500 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بمقدار 25 وات.

هاتف Galaxy S20 Ultra
وسيصدر هاتف Galaxy S20 Ultra بكاميرا تصل إلى 108 ميجا بيكسل، وستكون الكاميرا بعدسات 10x optical zoom ، وسيأتى الهاتف بتقنية G5 بالإضافة إلى كاميرا ب 108 ميجا بيكسل وذاكرة وصول عشوائية ب 12 جيجا بايت رام . وستتراوح أحجام شاشات الهواتف من 6.2 بوصة ل 6.9 بوصة.
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