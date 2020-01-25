سامسونج تطلق بلوتوث من نوع خاص.. تعرف عليه

كشفت مجموعة XDA Developers أن شركة سامسونج الكورية تعمل على إصدار خاصية بلوتوث سريع باسم Quick Share أو التبادل السريع وسيسمح بتبادل الملفات والصور والفيديوهات بين هواتف سامسونج جالاكسي.
ومن المتوقع أن تصدر خاصية البلوتوث الجديدة في هواتف سامسونج Galaxy S20 القادمة والتى من المقرر ان تصدر خلال أيام في 11 فبراير القادم.
وستكون خاصية البلوتوث الجديدة شبيهة لبلوتوث AirDrop الذى أصدرته شركة أبل الموجود في هواتف أيفون وأجهزة أيباد ، والذى أصدرته الشركة في عام 2015 .
وسيسمح بلوتوث Quick Share بتبادل الملفات حتى 1 جيجا بايت على Samsung Cloud، ولم تصدر شركة جوجل حتى الآن أى خاصية بلوتوث شبيهة سواء بلوتوث ابل أو سامسونج الصادرة قريبا.
وسيقوم البلوتوث بتحميل الملفات التى تم استقبالها وارسالها مباشرة إلى cloud الخاص بأجهزة سامسونج، وسيكون لدى المستخدمين فرصة ارسال واستقبال الملفات من وإلى الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.