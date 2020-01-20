بهذه التقنيات.. آيفون 12 أكثر هاتف آمن وغير قابل للسرقة

مع اقتراب إصدار شركة آبل لهاتف iPhone 12 تتوالى التسريبات عن الإمكانيات التى سيتمتع بها الهاتف، وظهرت بعض التسريبات التى تؤكد أن الهاتف سيتميز بعوامل خصوصية وأمان أكثر من أى هاتف آيفون ظهر من قبل.



وكشفت مجلة فوربس أن هاتف آيفون 12 سيتمتع بعوامل أمان تقنية التعرف على الوجه أو Face ID و كذلك تقنية قارئ البصمة أو Touch ID، وهذا ما سيجعل هاتف آيفون 12 أكثر هاتف آيفون أمانا.



واعتقد عدد من الباحثين أن تقنيات قارئ البصمة الموجودة فى الهواتف الحديثة وكذلك تقنيات التعرف على الوجه غير كافية بالنسبة لمتطلبات الخصوصية وعوامل الأمان، وقامت آبل بإجراء أبحاث لضمان التأكد من دقة هذه العوامل في تأمين خصوصية المستخدمين.



والقيام بتطبيق عاملين من عوامل الأمان يجعل من هاتف آيفون 12 أكثر هاتف يصعب سرقته وفتحه في الأسواق.



وليس من المؤكد توفير نظام التشغيل iOS 14 للهاتف الجديد ، ولكن مع وجود عاملي الأمان غير الموجودين في هاتف آخر لا يستبعد فكرة وجود العمل بنظام التشغيل iOS 14.

