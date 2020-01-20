AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بهذه التقنيات.. آيفون 12 أكثر هاتف آمن وغير قابل للسرقة

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:15 م
هاتف أيفون 12 أكثر
هاتف أيفون 12 أكثر هاتف آمن وغير قابل للسرقة على الإطلاق
Advertisements
ندى على
مع اقتراب إصدار شركة آبل لهاتف iPhone 12 تتوالى التسريبات عن الإمكانيات التى سيتمتع بها الهاتف، وظهرت بعض التسريبات التى تؤكد أن الهاتف سيتميز بعوامل خصوصية وأمان أكثر من أى هاتف آيفون ظهر من قبل.

وكشفت مجلة فوربس أن هاتف آيفون 12 سيتمتع بعوامل أمان تقنية التعرف على الوجه أو Face ID و كذلك تقنية قارئ البصمة أو Touch ID، وهذا ما سيجعل هاتف آيفون 12 أكثر هاتف آيفون أمانا.

واعتقد عدد من الباحثين أن تقنيات قارئ البصمة الموجودة فى الهواتف الحديثة وكذلك تقنيات التعرف على الوجه غير كافية بالنسبة لمتطلبات الخصوصية وعوامل الأمان، وقامت آبل بإجراء أبحاث لضمان التأكد من دقة هذه العوامل في تأمين خصوصية المستخدمين.

والقيام بتطبيق عاملين من عوامل الأمان يجعل من هاتف آيفون 12 أكثر هاتف يصعب سرقته وفتحه في الأسواق.

وليس من المؤكد توفير نظام التشغيل iOS 14 للهاتف الجديد ، ولكن مع وجود عاملي الأمان غير الموجودين في هاتف آخر لا يستبعد فكرة وجود العمل بنظام التشغيل iOS 14.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفضل هواتف للتصوير في 2019.. كاميرا iPhone 11 Pro خارقة

أفضل 8 هواتف ذكية في 2019.. iPhone 11 Pro الأول باقتدار

حصاد 2019| أبرز ما قدمته أبل الأمريكية طوال العام.. فيديو

حصاد 2019.. أبرز هجمات واختراقات واتساب خلال العام

آبل تكشف عن تغييرات جذرية في هواتف آيفون لعام 2020

تسريبات تكشف شكل iPhone 9 قبل إطلاقه

ترشيحاتنا

زى القمر .. زينة تبهر جمهورها في أحدث ظهور ..شاهد

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

براد بيت وجينفر آنستون.. قصة قبلات وأحضان تطوي فراق 15 سنة

خالد بيومي يوجه رسالة غاضبة لـ مدربي الدوري المصري بسبب محمد صلاح

من علامات يوم القيامة.. عادة منتشرة في مصر أخبر عنها الرسول

لازم تكشف .. 8 أعراض تخبرك بمشكلة في المخ والأعصاب

AdvertisementS

رسالة غامضة من زوج نانسي عجرم للقتيل محمد الموسي: ستدفع الثمن غاليا نتيجة طمعك

الاتحاد الأوروبي: تنقيب تركيا عن الغاز غير قانونى.. وهدفنا حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

تريند الفن| فارق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. بكاء لبنى عبد العزيز.. وحد يمنشن لأم مكة زوجة محمد صلاح

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

السقعة مستمرة..الأرصاد: أمطار على البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

تركي آل الشيخ يحسم مصير عودته إلى بيراميدز من جديد

بعد أقل من 24 ساعة من انتهائه.. السراج ينقلب على توصيات مؤتمر برلين

بشرى سارة.. صرف العلاج بالمجان في مستشفيات قنا وتخفيض سعر تذاكر الكشف

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل

احذر الزيادة.. القهوة السادة أفضل نوع لـ صحة الجسم

حقيقي ولا مستعار؟.. شاهد 20 نجمة شهيرة لجأن لارتداء الباروكة