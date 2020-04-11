بتقنية 5G.. سامسونج تعلن عن 6 هواتف متوسطة المواصفات بأسعار ممتازة

تعمل شركة سامسونج ، على تحديث سلسلة الهواتف الذكية متوسطة المواصفات Galaxy A، والتي أضافت لها ستة هواتف جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، والتى تستهدف الأشخاص الذين يريدون ميزات راقية دون دفع مبلغ باهظ من المال، إذ تمتاز هذه التشكيلة أنها تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بأسعار معقولة نسبيا.





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تريد سامسونج إتاحة تقنيات اتصالات الجيل الخامس 5G،لمجموعة كبيرة من المستخدمين بدون الحاجة لإنفاق مبلغ ضخم لشراء هاتف من المواصفات الرائدة. حيث أن سعر هذه الفئة تراوح ما بين 110 دولار إلى 600 دولار.





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أول من تم إطلاقه في 9 أبريل، هما A01 و A51، واللذان يأتيان بسعر 110 و 400 دولار على التوالي، ويأتي A01 بمعالج ثماني النواة، وكاميرا سيلفي 5 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية 13 ميجابيكسل مع كاميرا عمق 2 ميجابيكسل، ويبلغ حجم الشاشة 5.7 بوصة ، وبدقة HD +، ويحتوي الهاتف على بطارية 3000 مللي أمبير في الساعة، ويمكن توسيع ذاكرة التخزين 16 جيجابايت عبر بطاقة microSD، كل ذلك مقابل سعر يقدر بـ 110 دولار أمريكي.





A01





والنسبة لجهاز A51، الذي يأتي بدعم شبكات الجيل الخامس وبسعر 600 دولار أمريكي، بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة بدقة +FHD، يحتوي على كاميرا خلفية 48 ميجابيكسل، عدساتها فائقة الاتساع لها مجال رؤية 123 درجة، يمكن تسجيل الفيديو بدقة 4K، مع معالج ثماني النواة 10 نانومتر مع 4 جيجابايت ذاكرة عشوائية، وبطارية4000 مللي أمبير في الساعة، و 128 جيجابايت للتخزين الداخلي.





A51





ومن حيث الأسعار والقدرات يأتي الهاتفان A11 و A21، بسعر متوسط ضمن الفئة، حيث سيتكلفان 180 و250 دولار على التوالي، سيكون لكل منهما معالجات ثمانية النواة، وسيقدم A11 شاشة 6.4 بوصة بدقة +HD، مع ثلاث كاميرات خلفية، وبطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة، و 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 جيجابايت من التخزين.





A11









ويعد A21 أكبر بقليل مع شاشة بقياس 6.5 بوصة، والفرق الرئيسي هو أنه يحتوي على مجموعة من الكاميرات خلفية رباعية، مع إضافة عدسة ماكرو إلى الثلاثة الموجودة في A11. بالإضافة إلى ذلك، يأتي A21 مع بطارية 4000 مللي أمبير مع 3 جيجاباين من ذاكرة الوصول العشوائي، ويدعم الشحن السريع السلكي 15 وات.





A21









وبينما الهاتف الأخير هو الأغلي A71 5G بسعر 600 دولار، وسيحتوي على شاشة 6.7 بوصة بدقة +FHD من نوع أوليد، مع أربع كاميرات خلفية، العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل. ويتميز الهاتف بميزة الشحن السريع باستطاعة 25 وات، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت، وبطارية 4500 مللي أمبير في الساعة.





A71



