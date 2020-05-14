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تكنولوجيا

سامسونج تعتزم طرح هاتف +Galaxy Note20 بمعدل تحديث 120Hz

الخميس 14/مايو/2020 - 12:00 ص
سامسونج تعتزم طرح
سامسونج تعتزم طرح هاتف +Galaxy Note20 بمعدل تحديث 120Hz
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شيماء عبد المنعم
كشفت تسريبات سابقة أن هاتفي سامسونج Galaxy Note20 و Note20 + القادمين سيحتويان على شاشات بمعدل تحديث 120 هرتز، وهى من أبرز ميزة في سلسلة S20، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena".

ووفقًا لتغريدة نشرها Ross Young، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Display Supply Chain Consultants، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، فأن هاتف Note20 لن يأتي بمعدل تحديث عالي للشاشة، إذ من المقرر أن يأتي بشاشة ذات قدرة تحديث 60 هرتز فقط في الثانية، بينما سيأتي Note20 + بمعدل 120 هرتز.


ويقول يونج أن هذه المعلومات تم تأكيدها من قبل شركة سامسونج Samsung، وعلى الرغم من ذلك، لم تعلن عملاق التقنية الكورية الجنوبية هذا الأمر بشكل رسمي بعد.

ويبدو أن شاشة Note20 ستكون تخفيضا حقيقيا عن الشاشة الموجودة على Note20 +، سواء من حيث الدقة (1080p + وليس 1440p +) وكذلك معدل التحديث (60 هرتز مقابل 120 هرتز).

ويعتبر السبب الرئيسي لاستبدال معدل التحديث في كلا الهاتفين، هو أن سامسونج Samsung، تعمل على توفير استهلاك الطاقة التي تكون كبيرة جدا عند تشغيل شاشات 120 هرتز مبنية بتقنية LTPS من الجيل الحالي، حيث سيحتوي هاتف Note20 + على لوحة تستخدم LTPO ، والتي يقول يونج "إنها أفضل تطبيق لـ 120 هرتز" ، ولكنها أكثر تكلفة وستبقى بالتالي محصورة في مستوى السعر الفائق في البداية.
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