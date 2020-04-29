من أجل سلسلة Galaxy Note20.. سامسونج تعمل على تطوير معالج Exynos 992

أفاد تقرير صادر من كوريا الجنوبية، فإن شركة سامسونج تعمل على تحسين مجموعة شرائح Exynos 990 الحالية حتى تتمكن من تقديم أداء مماثل لمعالج Snapdragon 865 واستخدامها في الإصدار القادم من سلسلة هواتف Galaxy Note20.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، إن سارت الأمور وفقا للخطة، فإن سامسونج ستكشف عن هواتف Galaxy Note20، في شهر أغسطس القادم مع معالج Exynos 992.









ومن المحتمل أن تكون النسخة المحسنة من معالج Exynos 990 مستندة إلى عملية التصنيع 6 نانومتر الجديدة من سامسونج.





وستحتوي معالجات Exynos 992، على بنية محسنة، قادرة على تقديم أداء أفضل، مقارنة بمعالج Snapdragon 865، واستهلاك طاقة أقل بكثير.





الجدير باالذكر أن سلسلة هواتف Galaxy S20، التي تم بيعها خارج كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والصين، والتي تحتوى على معالج Exynos 990، واجهت رد فعل عنيفا من المستخدمين عندما تبين أن المعالج زاد من استهلاك الطاقة، وأدى إلى ارتفاع درجة الحرارة حين زيادة الحمل عليها، مقارنة بالإصدارات التي تحتوي معالج من نوع Snapdragon.