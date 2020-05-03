بطارية 7000 مللي أمبير وكاميرا تدور في جميع الاتجاهات.. سامسونج Galaxy Fold 2 هاتف خارق للعادة .. شاهد

بعد إثارة هاتف Samsung Galaxy Fold للجدل العام الماضى، بسبب سعره المرتفع من المتوقع أن تصدر شركة سامسونج هاتف Samsung Galaxy Fold 2 القابل للطي تزامنا مع سلسلة هواتف Samsung Galaxy Note 20 في شهر يوليو أو أغسطس وذلك قبل إصدار هواتف iPhone 12 من شركة آبل.









ووفقا لموقع Tom's Guide فإن هاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي سيأتى بكاميرا تدور في جميع الاتجاهات موجودة على الجانب الأيسر من الهاتف وبدقة 108 ميجا بيكسل مثل كاميرا هاتف Galaxy S20 Ultra.

















وستكون الكاميرات الأخرى بدقة 20 ميجا بيكسل و 12 ميجا بيكسل، كما أن Galaxy Fold 2 سيحتوى على كاميرتين سليفى واحدة ستكون في الأمام والأخرى ستكون عند طي الهاتف.









ومن الميزات الرائعة الأخرى في هاتف Galaxy Fold 2 أنه يتضمن ثلاث شاشات في وضع الطي، توجد شاشة من نوع OLED مقاس 6.6 بوصة في الأمام، وهي عبارة عن قفزة هائلة بالنسبة لمقاس شاشة هاتف Galaxy Fold السابق والتى كانت 4.6 بوصة فقط.









وتتوفر شاشة عرض OLED صغيرة مقاس 5 x 0.8 بوصة يمكن استخدامها للإشعارات، ويمكن استخدامه أيضًا كشاشة معلومات مصغرة لعرض معلومات إضافية عند تشغيل الألعاب.









ويتميز التصميم الداخلي لـ Galaxy Fold 2 بشاشة OLED كبيرة مقاس 8 بوصة، وتسمح الكاميرا الدوارة على الحافة اليسرى للهاتف بعرض شاشة رئيسية أكبر.









ويأتى هاتف Galaxy Fold 2 بمعالج من نوع Snapdragon 865 CPU و ذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام و مساحة داخلية 512 جيجا بايت ، بالإضافة إلى بطارية 7000 مللى أمبير ، كما يأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .









ومن المحتمل أن تقوم شركة سامسونج ستقوم بتخفيض سعر هاتف Galaxy Fold 2 القادم، حتى لا يواجه نفس انتقادات سابقه Galaxy Fold ، حيث من المرجح أن يكون سعره أقل 100 دولار ليكون سعره حوالى 1880 دولارا أى ما يعادل 29.530 ألف جنيه مصرى.







