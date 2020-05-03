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تكنولوجيا

هواتف سامسونج Galaxy S20 تفشل في تحقيق نصف مبيعات S10

الأحد 03/مايو/2020 - 04:18 ص
واتف سامسونج Galaxy
واتف سامسونج Galaxy S20 تفشل في تحقيق نصف مبيعات سابقتها
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ندى على
شهدت هواتف سامسونج Samsung Galaxy S20 تراجعا كبيرا في نسبة المبيعات فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كانت أكثر سلسلة تحقق مبيعات بعد إصدارها. 

ووفقا لتقرير من مؤسسة M Science لأبحاث السوق فإن مبيعات هواتف Samsung Galaxy S20 وصلت لأقل من نصف مبيعات هواتف سابقتها Samsung Galaxy S10 في الأسابيع السبعة الأولى من إصدارها وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا. 


وفشلت سلسلة هواتف Samsung Galaxy S20 من تحقيق بيع مليون وحدة من هواتفها في شهرين، مقارنة بتحقيق سابقتها هواتف Samsung Galaxy S10 بتحقيق مليون وحدة في الأسابيع الثلاثة الأولى عند إصدارها العام السابق. 

وعلى المستوى العالمي، توقع المحللون أن تنتهي مبيعات سامسونج Galaxy S20 بانخفاض يصل ل 60% عن هواتف Galaxy S10  ، كما يرجع المحللون أيضا أن تكون هواتف Galaxy S20 قد تراجعت بهذا الشكل ليس فقط بسبب تفشى فيروس كورونا الذى عطل عمليات إنتاج الهواتف بالنسبة لمعظم الشركات وإنما بسبب ارتفاع أسعارها. 

ويصل سعر هاتف سامسونج  Galaxy S20 Ultra  وهو أفضل هاتف في السلسلة لحوالى 1399 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 22 ألف جنيه.

كما تفوقت شركة Vivo فيفو الصينية على شركة سامسونج في مبيعاتها للهواتف ذكية في الهند، ثانى أكبر سوق فى العالم للهواتف الذكية بعد الصين، للمرة الأولى في الربع الأول من 2020. 
 
ووفقًا لبيانات من شركة Canalys لأبحاث السوق، فإن حصة فيفو من المبيعات، تضاعفت إلى البائعين تقريبًا عامًا بعد عام إلى 6.7 مليون وحدة، أي ما يقرب من 20% من الحصة السوقية.


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