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تكنولوجيا

للمرة الأولى.. فيفو الصينية تكتسح سامسونج في أسواق الهواتف العالمية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:27 ص
فيفو الصينية تستحوذ
فيفو الصينية تستحوذ على سامسونج في أسواق الهواتف العالمية
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ندى على
تفوقت شركة Vivo فيفو الصينية على شركة سامسونج في مبيعاتها للهواتف ذكية في الهند، ثانى أكبر سوق فى العالم للهواتف الذكية بعد الصين، للمرة الأولى في الربع الأول من 2020. 
 
ووفقًا لبيانات من شركة Canalys لأبحاث السوق، فإن حصة فيفو من المبيعات قد تضاعفت إلى البائعين تقريبًا عامًا بعد عام إلى 6.7 مليون وحدة، أي ما يقرب من 20% من الحصة السوقية. 


وأصبحت شركة فيفو بهذا الأمر تحتل المرتبة الثانية بعد شركة شاومى الصيينة التى تأتى حصتها ب 10.3 مليون وحدة، بحصة تمثل حوالى 31%. 

وانخفضت شحنات شركة سامسونج الكورية الجنوبية بنسبة 14% إلى 6.3 مليون وحدة، الأمر الذي جعلها ثالث أكبر علامة تجارية قبل Realme وOppo في نسبة الاستحواذ على سوق الهاتف الذكية. 

وسجلت السوق الهندية نموا بنسبة 12% سنويا على الرغم بعد إعلان الحظر في البلاد بسبب تفشى فيروس كورونا. 

وتستحوذ شركة شاومى على كل شركات الهواتف في أكثر الماركات استحواذا على السوق الهندية، حيث اكتسحت شاومى السوق الهندية في عام 2019 بشحن حوالى 43.6 مليون مليون هاتف محققة ارتفاعا 9.2%.   
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