للمرة الأولى.. شاومى تنجح في التفوق على هواوى فى مبيعات الهواتف الذكية

ذكر موقع Pocketnow أن شركة الهواتف الصينية، شاومى، قد توقفت في مبيعاتها في سوق الهواتف الذكية على عملاق الهواتف الصينية شركة هواوى، وذلك في شهر فبراير الماضى.
واستحوذت شركة شاومى على السوق العالمية للهواتف الذكية بنسبة بنسبة 6% بينما حققت شركة هواوى مبيعات وصلت إلى 5.5 % من إجمالى مبيعات الأسواق العالمية، والتى استحوذت عليها شركة سامسونج بنسبة 18.2%.
و تأثرت مبيعات الهواتف الذكية بشكل كبير في شهر فبراير الماضى بسبب تفشي فيروس كورونا. نتج عنه غلق عدد كبير من الشركات والمصانع الموردة، وإغلاق عدد كبير من المتاجر الرئيسية مثل شركة أبل التى قامت بإغلاق أكثر من 450 متجرا من متاجرها حول العالم في 21 دولة حتى يوم 27 مارس القادم، وذلك بسبب وباء كورونا.
وكانت شركة شاومى قد تفوقت على كل شركات الهواتف في أكثر ماركات الهواتف استحواذا على السوق الهندية التى تعد ثانى أكبر سوق للهواتف في العالم بعد الصين، وكشفت مؤسسة IDC أن شركة شاومى قد اكتسحت السوق الهندية في عام 2019 بشحن حوالى 43.6 مليون مليون هاتف محققة ارتفاع 9.2 %.
أما شركة هواوى التى تعانى من حظر الأمريكى المفروض عليها منذ مايو العام الماضى، عندما وضعتها وزارة التجارة الأمريكية على القائمة السوداء للتعاون التجارى، انخفضت مبيعاتها بنسبة 20% للعام الحالى 2020، حيث كانت الشركة قد باعت في العام الماضى 2019 حوالى 240 مليون هاتف، ومن المحتمل أن ينخفض عدد مبيعاتها للهواتف هذا العام، حيث سيتراوح الانخفاض ما بين 190 مليون إلى 200 مليون هاتف.