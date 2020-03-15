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تكنولوجيا

بمواصفات خيالية وسعر مناسب .. فيفو تعلن عن هاتفها الجديد من فئة flagship

الأحد 15/مارس/2020 - 05:00 ص
فيفو تعلن عن هاتفها
فيفو تعلن عن هاتفها الجديد من فئة flagship
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ندى على
ذكر موقع GSMArena أن شركة فيفو الصينية، أعلنت عن هاتفها الجديد vivo NEX 3S 5G والذى سيصدر بتقنية شبكة  5G، من فئة هواتف flagship  . 

ويعمل هاتف vivo NEX 3S 5G بمعالج من نوع Snapdragon 865  والذى سيكون قادرا على دعم شبكة  5G، بالإضافة إلى أن الهاتف سيكون بموديلين مختلفين الأول بذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام ومساحة داخلية ب 256 جيجا بايت، والآخر سيكون ب 12 جيجا بايت رام ومساحة داخلية ب 256 جيجا بايت. 

 وتأتى شاشة هاتف vivo NEX 3S 5G ب 6.89 بوصة، من نوع  Super AMOLED، وبدقة 1080 x 2256 بيكسل، مع نظام تشغيل Android 10.0. 

وبالنسبة لكاميرات هاتف vivo NEX 3S 5G فسيحتوى على ثلاث كاميرات خلفية، حيث أن  الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بيكسل وعدسة ذات فتحة f/1.8، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بدقة 13 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/2.5،  وكذلك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/2.2.

أما كاميرا السيلفي فهى كاميرا منبثقة مزودة بمحرك وتعمل بدقة 16 ميجا بيكسل مع فلاش LED. 

 وتأتى بطارية هاتف vivo NEX 3S 5G بسعة  4500 مللى أمبير، بالإضافة إلى خاصية الشحن السريع الذى يصل إلى 44 وات، وسيكون الهاتف متوفر بألوان الأسود و الأزرق و البرتقالى.

أما سعر هاتف  vivo NEX 3S 5G فسيكون 630 يورو أى ما يعادل حوالى 11 ألف جنيه مصرى.


بمواصفات خيالية وسعر مناسب .. فيفو تعلن عن هاتفها الجديد من فئة flagship
بمواصفات خيالية وسعر مناسب .. فيفو تعلن عن هاتفها الجديد من فئة flagship
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