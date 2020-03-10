إطلاق Vivo NEX 3S 5G رسميا بكاميرا خارقة ..صور

وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، فإن هاتف Vivo NEX 3S 5G صُمم بجسم معدنى بالكامل، مع شاشة كاملة من دون حواف نهائيًا قياس 6.89 بوصة من نوع Super AMOLED، إضافة إلى طبقة حماية من الخدوش والكسور.

ويمتلك Vivo NEX 3S 5G معالجًا قويًا من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 بقوة 2.84 جيجاهيرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

وفي مفاجأة سارة لعشاق التصوير فإن هاتف Vivo NEX 3S 5G يحتوى على كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 64 و 13 و 13 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية متحركة بدقة 16 ميجابيكسل، مع فلاش LED قوى.





يعمل Vivo NEX 3S 5G بأحدث نظام أندرويد وهو Android 10.0، مع بطارية عملاقة سعة 4500 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات، مع منفذ شحن من نوع usb Type-C.









يمكنك الحصول على Vivo NEX 3S 5G فى 3 ألوان هي الأسود والبرتقالى والأزرق، مقابل 630 يورو، ما يعادل 11200 جنيه.



