AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسعر 2100 جنيه إنفينيكس تصدر هاتف S5 Pro.. تعرف على المواصفات .. صور

السبت 07/مارس/2020 - 06:59 م
بسعر2100 جنيه إنفينيكس
بسعر2100 جنيه إنفينيكس تصدر هاتف S5 Pro
Advertisements
ندى على
أعلنت شركة  Infinix ،إنفينيكس، عن هاتفها الجديد Infinix S5 Pro من فئة الهواتف المتوسطة، والذى تستهدف به العديد من المراهقين والشباب، من حيث السعر، بالإضافة إلى إمكانياته التكنولوجية العالية. 

ويعمل هاتف Infinix S5 Pro بمعالج MediaTek Helio P35، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى بسعة 4 جيجا بايت رام، وتأتى شاشة هاتف Infinix S5 Pro ب 6.53 بوصة، وبدقة +FullHD. 


ووفقا لموقع GSMArena فإن هاتف Infinix S5 Pro يحتوى على ذاكرة داخلية بحجم 64 جيجا بايت قابلة للتوسع، بالإضافة إلى نظام Android 10 مع واجهة XOS 6.0. 

وبالنسبة لكاميرات هاتف Infinix S5 Pro فسيحتوى على ثلاث كاميرات خلفية ب 64 ميجا بيكسل للكاميرا الأساسية ، وكاميرا ب   2 ميجا بيكسل للاستشعار عن عمق، وكاميرا ثالثة ب 2 للإضاءة المنخفضة، وكاميرا سيلفي ب 16 ميجا بيكسل. 

وتأتى بطارية هاتف Infinix S5 Pro  ب 4000 مللى أمبير، بالإضافة إلى تدعم الشحن عن طريق فتحة  MicroUSB، وسيكون الهاتف متوفر بألوان البنفسج والأخضر. 

أما سعر هاتف Infinix S5 Pro فسيكون 135 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 2112 جنيه مصرى.


بسعر 2100 جنيه إنفينيكس تصدر هاتف S5 Pro.. تعرف على المواصفات .. صور
بسعر 2100 جنيه إنفينيكس تصدر هاتف S5 Pro.. تعرف على المواصفات .. صور
بسعر 2100 جنيه إنفينيكس تصدر هاتف S5 Pro.. تعرف على المواصفات .. صور
بسعر 2100 جنيه إنفينيكس تصدر هاتف S5 Pro.. تعرف على المواصفات .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفضل 5 هواتف ذكية للفئة المتوسطة في 2020 وأسعارها.. صور

قبل إصدارها.. اعرف الفرق بين هواتف سامسونج Galaxy S20 الثلاثة

بتقنية كاميرا تصدر لأول مرة .. سونى تعلن رسميا عن هاتف Xperia 1 II.. شاهد

بدون خدمات جوجل.. تعرف على مواصفات وسعر هاتف هواوي Honor 9X Pro

HTC تطلق هاتف Wildfire R70 للفئة المتوسطة.. صور

بعد طرحه في الإمارات.. تعرف على سعر هاتف سامسونج Galaxy A71

ترشيحاتنا

حاملا رسالة من الرئيس السيسي.. جولة لوزير الخارجية تشمل 7 عواصم عربية

كورونا يهدد إقامة صلاة الجمعة.. ووزير الأوقاف يوضح الحكم الشرعي ويحسم الجدل

فيفا يحتفي بتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

موقف غريب من مازيمبي.. منع لاعبي الرجاء المغربي من دخول غرفة الملابس.. صورة

رسميًا.. الزمالك يواجه الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

معلول بعد تأهل الأهلي: ولا يهمنا الوداد ولا النجم الساحلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

بعد ظهورها شبه عارية .. توبا بويوكستون تثير الجدل بصور مع حبيبها .. شاهد

على صخرة الفيل.. رايا أبي راشد بإطلالة تبهر متابعيها على الانستجرام