بسعر 2100 جنيه إنفينيكس تصدر هاتف S5 Pro.. تعرف على المواصفات .. صور

أعلنت شركة Infinix ،إنفينيكس، عن هاتفها الجديد Infinix S5 Pro من فئة الهواتف المتوسطة، والذى تستهدف به العديد من المراهقين والشباب، من حيث السعر، بالإضافة إلى إمكانياته التكنولوجية العالية.





ويعمل هاتف Infinix S5 Pro بمعالج MediaTek Helio P35، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى بسعة 4 جيجا بايت رام، وتأتى شاشة هاتف Infinix S5 Pro ب 6.53 بوصة، وبدقة +FullHD.









ووفقا لموقع GSMArena فإن هاتف Infinix S5 Pro يحتوى على ذاكرة داخلية بحجم 64 جيجا بايت قابلة للتوسع، بالإضافة إلى نظام Android 10 مع واجهة XOS 6.0.





وبالنسبة لكاميرات هاتف Infinix S5 Pro فسيحتوى على ثلاث كاميرات خلفية ب 64 ميجا بيكسل للكاميرا الأساسية ، وكاميرا ب 2 ميجا بيكسل للاستشعار عن عمق، وكاميرا ثالثة ب 2 للإضاءة المنخفضة، وكاميرا سيلفي ب 16 ميجا بيكسل.





وتأتى بطارية هاتف Infinix S5 Pro ب 4000 مللى أمبير، بالإضافة إلى تدعم الشحن عن طريق فتحة MicroUSB، وسيكون الهاتف متوفر بألوان البنفسج والأخضر.





أما سعر هاتف Infinix S5 Pro فسيكون 135 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 2112 جنيه مصرى.



