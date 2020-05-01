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تكنولوجيا

بسبب كورونا.. مبيعات الهواتف الذكية تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ 2013

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:59 م
مبيعات الهواتف الذكية
مبيعات الهواتف الذكية تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ 2013
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ندى على
شهدت مبيعات الهواتف الذكية انخفاضا كبيرا، في الأسواق العالمية، حيث وصلت لأدنى مستوى لها، بانخفاض 13 % عن الربع الرابع والأخير من العام الماضى 2019، وذلك بسبب فيروس كورونا.  

ووفقا لتقرير من شركة  Canalys لأبحاث السوق كشفت فيه أن مبيعات الهواتف في الأسواق العالمية انخفضت بنحو 272 مليون وحدة في الربع الأول من العام الحالى 2020 أى ما يعادل نسبة 13% انخفاض عن الربع الرابع من العام الماضى  2019، وهو انخفاضا لم يشهده سوق الهواتف العالمية منذ عام 2013.  


وتفاوت تأثير فيروس كورونا على انخفاض مبيعات الهواتف بالنسبة للشركات الكبرى حيث انخفضت مبيعات هواتف شركة سامسونج الكورية الجنوبية بنسبة 17% أى ما يقدر بحوالى 60 مليون وحدة، كما شهدت شركة هواوى الصينية انخفاضًا مماثلًا على مدار العام، ولكن جزءًا من انخفاض هواوى يرجع إلى وضعها على القائمة السوداء للتعاون التجارى الأمريكي.  

كما أن شركة آبل شهدت انخفاضًا كبيرًا بنسبة 8% ، الأمر الذى اضطرها إلى تأخير إنتاج سلسلة  iPhone 12 لمدة  شهر إضافى ،الأمر الذى يعني أنه من المحتمل أن يتم إطلاقها iPhone 12 في نهاية شهر أكتوبر القادم.


ويعتبر الغريب في الأمر أن هناك بعض الشركات التى شهدت نموا مثل شركة شاومى الصينية التى حققت قفزة بنسبة 9% عن الربع الأول من عام 2019، بنحو 30 مليون وحدة زيادة، بينما شهدت شركة فيفو Vivo  الصينية قفزة بنسبة 3%  من إجمالى مبيعات الهواتف  بنحو ما يزيد عن 24 مليون هاتف. 

وتفوقت شركة فيفو على شركة سامسونج في مبيعاتها للهواتف ذكية في الهند، ثانى أكبر سوق فى العالم للهواتف الذكية بعد الصين، للمرة الأولى في الربع الأول من 2020. 
 
وتضاعفت حصة فيفو من المبيعات إلى 6.7 مليون وحدة، أي ما يقرب من 20% من الحصة السوقية، وأصبحت شركة فيفو بهذا الأمر تحتل المرتبة الثانية بعد شركة شاومى الصيينة التى تأتى حصتها ب 10.3 مليون وحدة، بحصة تمثل حوالى 31%.


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