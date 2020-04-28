آبل تؤجل إنتاج iPhone 12 شهرا إضافيا.. تعرف على التوقيت النهائي

قامت شركة آبل الامريكية رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، بتأخير إنتاج iPhone 12 لمدة شهر إضافى ، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت، الأمر الذى يعني أنه من المحتمل أن يتم إطلاق iPhone 12 في نهاية أكتوبر.





وبحسب ماذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، فإن شركة آبل قامت بتخفيض حجم انتاج هواتفها من شهر يوليو حتى نهاية العام بنسبة 20 ٪ ، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد التى تواصل إلحاق الخسائر المختلفة للشركات العملاقة.





ويأتي هذا التقرير بعد أسبوع من تقرير المحلل التقني Ming-Chi Kuo عن تأخر شركة آبل فى إنتاج iPhone 12 لمدة شهر واحد ، على الرغم من الادعاءات السابقة بأن الإنتاج سيستمر كالمعتاد.





لتتأخر سلسلة هواتف iphone 12 عن الموعد المتوقع لها، والتى تتضمن 4 هواتف هم، iPhone 12 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة، بينما iPhone 12 Pro Max بشاشة يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بالإضافة لهاتفي iPhone 12 بشاشة مقاس 5.4 بوصة، وشقيقه الأكبر iPhone 12 Plus بشاشة حجمها 6.1 بوصة.



