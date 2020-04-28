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تكنولوجيا

آبل تؤجل إنتاج iPhone 12 شهرا إضافيا.. تعرف على التوقيت النهائي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:55 ص
آبل تؤجل إنتاج iPhone
آبل تؤجل إنتاج iPhone 12 شهر إضافى..تعرف على التوقيت النهائي
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قسم التكنولوجيا
قامت شركة آبل الامريكية رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، بتأخير إنتاج  iPhone 12 لمدة  شهر إضافى ، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت، الأمر الذى يعني أنه من المحتمل أن يتم إطلاق iPhone 12 في نهاية أكتوبر.

وبحسب ماذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، فإن شركة آبل قامت بتخفيض حجم انتاج هواتفها من شهر يوليو حتى نهاية العام بنسبة 20 ٪ ، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد التى تواصل إلحاق الخسائر المختلفة للشركات العملاقة.

ويأتي هذا التقرير بعد أسبوع من تقرير المحلل التقني  Ming-Chi Kuo  عن  تأخر شركة آبل فى إنتاج iPhone 12 لمدة شهر واحد ، على الرغم من الادعاءات السابقة بأن الإنتاج سيستمر كالمعتاد.

لتتأخر سلسلة هواتف iphone 12 عن الموعد المتوقع لها، والتى تتضمن 4 هواتف هم، iPhone 12 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة، بينما iPhone 12 Pro Max بشاشة يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بالإضافة لهاتفي iPhone 12 بشاشة مقاس 5.4 بوصة، وشقيقه الأكبر iPhone 12 Plus بشاشة حجمها 6.1 بوصة.

ويعد هاتف iPhone 12 هو أكبر تغيير لأجهزة آيفون منذ إصدار iPhone X في عام 2017، ويأتى بتصميم جديد يشبة iPad Pro  مع حواف حادة وجوانب مستوية وكاميرا رباعية أساسية، وستكون العدسة الكاميرا الرابعة من نوع  LiDAR، بالإضافة الى دعم تقنية  الجيل الخامس 5G، وشريحة 5nm الجديدة.
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