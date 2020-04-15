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تكنولوجيا

آبل تعتزم تحديث تصميم هاتف آيفون 12 الذكي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:43 ص
آبل تعتزم تحديث تصميم
آبل تعتزم تحديث تصميم هاتف آيفون 12 الذكي
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أ ش أ
تعتزم شركة "آبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، تحديث تصميم هاتفيها الذكيين "آيفون 12 برو" و"12 برو ماكس"، ليصبح مثل تصميم حاسب "آيباد برو" اللوحي.

وبحسب تقرير نشرته شبكة بلومبيرج الإخبارية، فإن الهاتفين الجديدين سيكون لهما حواف مسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وسيحتويان أيضا على زوايا وشاشات مسطحة، مضيفا أن تصميم الهاتفين الجديدين سيكون مستوحى قليلًا من تصميم هاتف "آيفون 5".

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتفين الجديدين في وقت لاحق من العام الجاري وسيقدمان إلى جانب تصميمها الجديد ترقية في مكوناتهما الداخلية.
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