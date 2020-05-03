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تكنولوجيا

سامسونج تصدر تحديث شهر مايو لهواتف Galaxy S20

الأحد 03/مايو/2020 - 05:20 ص
سامسونج تصدر تحديث
سامسونج تصدر تحديث شهر مايو لهواتف Galaxy S20
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ندى على
أعلنت شركة سامسونج عن إصدار تحديث شهر مايو لسلسلة هواتف سامسونج Galaxy S20 لشهر مايو المتعلقة بإصلاحات الأمان العامة وتحسينات الأداء.  

ووفقا لموقع Android Police فإن التحديث الجديد لهواتف Galaxy S20 سيعمل على معالجة كل الثغرات الأمنية والأخطاء المتعلقة بالخصوصية، لتوفير أكبر نسبة من الأمان للهواتف، حتى لا تكون عرضة للاختراقات الأمنية التى وسرقة البيانات الشخصية. 


كما يحصن التحديث هواتف Galaxy S20 من بعض التطبيقات الخبيثة والتى تعرض الهواتف لمشكلات أمنية والتى  تؤثر ايضا على أداء تلك الهواتف، بالغضافة إلى أنه ياتى بمساحة 170 ميجابايت. 

وعملت سامسونج على إصلاح الأخطاء الموجودة في كاميرا هاتف Galaxy S20 Ultra، عن طريق تحسينات تم إدخالها على الكاميرا، بعد ظهور عيوب فيها. 

وشهدت هواتف سامسونج Samsung Galaxy S20 تراجعا كبيرا في نسبة المبيعات فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كانت أكثر سلسلة تحقق مبيعات بعد إصدارها. 

ووفقا لتقرير من مؤسسة M Science لأبحاث السوق فإن مبيعات هواتف Samsung Galaxy S20 وصلت لأقل من نصف مبيعات هواتف سابقتها Samsung Galaxy S10 في الأسابيع السبعة الأولى من إصدارها، بسبب تفشى فيروس كورونا.


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