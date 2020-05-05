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تكنولوجيا

لا تتجاهلها.. 4 عيوب في هاتف سامسونج Galaxy S20 Ultra

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:17 ص
4 عيوب فى هاتف سامسونج
4 عيوب فى هاتف سامسونج Galaxy S20 Ultra نوع الموضوع:
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ندى على
عندما ظهرت هواتف سامسونج Galaxy S20  لأول مرة في بداية العام، تحديدا في شهر فبراير الماضى أخذت ضجة كبيرة جدا فيما يتعلق بإمكانياتها رغم أسعارها المرتفعة للغاية، وأنها هواتف سامسونج الرئيسية هى المنافس الوحيد من نظام أندرويد  لهواتف آيفون التى تعمل بنظام  iOS . 

وعندما أصدرت شركة آبل، منذ أسابيع قليلة، هاتف آيفون iPhone SE وهو أرخص هاتف حديث تطلقة آبل، حيث يبلغ سعره حوالى 399 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 6.285 جنيه مصري، كما أنه يتمتع بإمكانيات عالية مثل احتوائه على نفس معالج هواتف iPhone 11 ، وهو معالج من نوع بيونيك A13 والذى يقدم أداءا قويا للهاتف، باعتباره أحدث وأفضل معالج حتى الآن من آبل، جعل المنافسة كبيرة على الرغم من أن iPhone SE لا ينافس Galaxy S20 Ultra لأن المنافسة ستكون مع هواتف  iPhone 12  القادمة. 


وذكر موقع Android Police 5 عيوب  في هاتف Samsung Galaxy S20 Ultra الهاتف الأكثر تميزا في سلسة هواتف Galaxy S20.

1- ضعف أداء الكاميرا 

وبحسب الموقع فإن كاميرات هاتف  Galaxy S20 Ultra ضعيفة الأداء ولديها نظام سوفت وير ضعيف، حيث أن كاميرات هواتف مثل شاومى و وان بلس أفضل بكثير، كما انه رغم السعر الكبير لهاتفGalaxy S20 Ultra يتطلب إمكانيات عالية الدقة مثل التى في كاميرات هواتف Pixel والتى تصنعها شركة جوجل. 

2 - كبر حجم الهاتف 

تعتبر الهواتف كبيرة الحجم كميزة وليس عيبا حيث أنها تحتوى على شاشة كبيرة أوضح وأفضل، ولكن بالنسبة لهاتف Galaxy S20 Ultra فإن حجمه كبير جدا حتى إذا ما قورن بهواتف Galaxy S20 و Galaxy S20 plus، كما أنه أثقل في الوزن. 

2- سعر هاتف Galaxy S20 Ultra 

ويعتبر سعر هاتف Galaxy S20 Ultra مبالغ فيه بشكل كبي حيث أن هناك هاتف تتمتع بإمكانيات عالية إلا أنه يظل سعرها مناسبا ولكن سعر هاتف Galaxy S20 Ultra الذى يبلغ 1400 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 22 ألف جنيه مصرى، وهو سعر مرتفع جدا.
 
3- السوفت وير والتحديثات 
وشركة سامسونج من الشركات التى توفر تحديثات سريعة  لهواتفها ولكن هذه التحديثات تعتبر قليلة جدا بالنسبة لهواتف شركات أخرى حيث أن الشركة ستصدر Android 12 لهواتف Galaxy S20 العام القادم، وهو مدة طويلة ومتأخرة بالنسبة لهذه الهواتف مرتفعةة السعر. 


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