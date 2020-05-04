من بينها iPhone SE .. أفضل الهواتف الذكية في 2020 بـ 6000 جنيه

يعتبر سعر الهاتف محددا أساسيا عند عملية شراء أى هاتف، ولذلك يتراجع كثيرون عن طموحاتهم في شراء هواتف معينة تتميز بإمكانات عالية بسبب ارتفاع سعرها، ومؤخرا قامت شركة آبل بحل هذه المعضلة الصعبة بإصدار آيفون iPhone SE الأرخص في تاريخها.









وذكر موقع Slash Gear أنه أفضل الهواتف من حيث الإمكانيات وسيكون سشعره فى حدود 400 دولار أى ما يعادل حوالى 6000 آلاف جنيه مصرى.









1 – هاتف آيفون iPhone SE

ويبلغ سعر هاتف iPhone SE والمعروف كذلك بـ iPhone 9، سعر هاتف iPhone SE 399 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى، ويعتبر هاتف iPhone SE هو أرخص هاتف حديث تطلقه شركة آبل.





ويتميز هاتف iPhone SE باحتوائه على نفس معالج هواتف iPhone 11 ، وهو معالج من نوع بيونيك A13 والذى يقدم أداءً قويا للهاتف، حيث أنه أحدث وأفضل معالج حتى الآن من آبل، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل، التي يمكنها التسجيل بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، مع كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل، وتحتوى الكاميرا على تقنيات للذكاء الاصطناعى.









2- هاتف سامسونج Galaxy A71

ويبلغ سعر هاتف Galaxy A71 390 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 6140 جنيه مصرى.





ويتميز هاتف سامسونج Galaxy A71 بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 6 أو8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع بطارية بسعة 4,500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 25 واط.





ويحتوي هاتف هاتف سامسونج Galaxy A71 على أربع كاميرات خلفية ، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 5 ميجابكسل المخصصة للعمق بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة المخصصة للتصوير القريب ماكرو بفتحة عدسة f/2.4، أما الرابعة فهي للتصوير الفائق العرض بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2. ، وبالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.









3- هاتف شاومى Xiaomi Mi 9T

ويبلغ سعر هاتف شاومى Xiaomi Mi 9T 310 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 4880 جنيه مصرى.





ويتميز هاتف شاومى Xiaomi Mi 9T بشاشة بقياس 6.39 بوصة بدقة FHD+ بدون أي نوتش، ومعالج ثماني النواة Snapdragon 730 ، وذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، مع بطارية 4000 مللى أمبير.





أما كاميرات Xiaomi Mi 9T فهى ثلاث كاميرات خلفية الأولى 48 ميجا بيكسل، والثانية 13 ميجا بيكسل، والثالثة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى منبثقة ب 20 ميجا بيكسل.









4- هاتف أوبو Oppo A92s

ويبلغ سعر هاتف Oppo A92s يبدأ من 310 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 4880 جنيه مصرى.





ويتميز هاتف Oppo A92s بشاشة 6.57 بوصة ، من نوع LCD ، وبدقة 2400x1080 بيكسل، ومعالج 2GHz octa-core processor من نوع MediaTek's Dimensity 800 SoC بالإضافة إلى أنه سيأتى بنسختين من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية حيث ستكون الاولى ب 128/6 والثانية 256/8 .





أما كاميرات هاتف Oppo A92s فهى أبرز ما يميز الهاتف حيث إنها 6 كاميرات، كاميراتين أماميتين تحتوى على مستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجا بيكسل، مع كاميرا أخرى بمستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.



