بعد إطلاق ملك هواتف هواوى في السعودية.. تعرف على سعر ومواصفات P40 Pro

أطلقت شركة هواوى الصينية، مؤخرا، ملك الهواتف الذكية في تقنية التصوير، هاتف HUAWEI P40 Pro والذى يعتبر من أفضل الهواتف الرئيسية في الأسواق من فئة Flagship، والذى يتمتع أيضا بتقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات 5G .





شاشة هاتف HUAWEI P40 Pro





وتأتي الشاشة من نوع OLED بقياس 6.58 بوصة، تبلغ دقتها 2640×1200 بكسل ومعدل تحديث عال قدره 90 هرتز، ويمتاز الهاتف أيضا بوجود حساس البصمة داخل الشاشة بنسبة أكبر 30٪.





ويتميز الهاتف بأربعة حواف منحنية، والتي تضم الكاميرا الأمامية في شق عريض بدقة 32 ميجابكسل، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K وبمعدل 60 إطارا في الثانية.













بطارية هاتف HUAWEI P40 Pro





وبطارية هواوي P40 Pro بسعة 4,200 مللي أمبير في الساعة، والتى تدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 27 وات، وإلى جانب دعم ميزات الشحن اللاسلكي، يمكن استخدام ميزة الشحن السلكي باستطاعة 40 وات.





كاميرات هاتف HUAWEI P40 Pro





ويتمتع هاتف HUAWEI P40 Pro بثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر بقياس 1/1.28 بوصة، أي أنه أكبر من حساس أقوى هواتف سامسونج Galaxy S20 Ultra الذي يقدر قياسه 1/1.33 بوصة.





وأما الكاميرا الخلفية الثانية، تأتي مع تصميم المنظار الذي يوفر إمكانية التقريب البصري بمعدل 5X، وهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل، وتأتي كاميرا التصوير الفائق العرض بدقة 40 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8.





وتحتوي هواتف هواوى HUAWEI P40 على خاصية HUAWEI Golden Snap ، وهي ميزة جديدة في معرض الصور تختار أفضل لقطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، الإضافة إلى أن مهارات التصوير تتضمن تسجيل الفيديو بدقة 4K ، وتدعم تقنية Super Steady Telephoto Video التي تعزز قدرات تقنية التثبيت البصري.









معالج هاتف HUAWEI P40 Pro





يعمل هاتف HUAWEI P40 Pro بمعالج Kirin 990 5G الذي يوفر اتصالًا قويًّا لشبكة الجيل الخامس، مع دعم شامل لشبكة الجيل الخامس، بالإضافة إلى أداء الذكاء الاصطناعي القوي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.





سعر هاتف HUAWEI P40 Pro





ويبلغ سعر هاتف HUAWEI P40 Pro حوالى 3500 ريال سعودى أى ما يعادل 14.700 جنيه مصرى، وسيتوفر هاتف HUAWEI P40 Pro بعدة ألوان هى الأسود، والأبيض، والفضي، والذهبي.



