سامسونج تتعاون مع AMD لإصدار هواتف 2021 بقدرة أجهزة الكمبيوتر

تعاونت شركة سامسونج الكورية الجنوبية مع شركة AMD الأمريكية المصنعة لمعالجات أجهزة الكمبيوتر لإصدار هواتف بتقنيات عالية في العام القادم 2021.





ووفقا لموقع Android Community فإن سامسونج تعمل على إصدار هاتف باستخدام معالجتها Exynos مع وحدة معالجة الرسومات GPU من شركة AMD التى تقوم بتصنيع هذه المعالجات لأجهزة الكمبيوتر.









وتعمل شركة سامسونج على تطوير معالجها Exynos بحيث من المرجح أن تقدم العام القادم إصدارا جديدا من هذا المعالج بكفاءة عالية يسمى Exynos 1000 حيث أن أحدث معالج لها هو معالج Exynos 990 والذى قامت باستخدامه في هواتف Galaxy S20 .





ومن المفترض أن يسفر هذه التعاون مع شركة AMD لهواتف ذات أداء عاليا في المعالج والشاشة وجودتها، كما أن الشركة قد أعلنت عن بدءها تصنيع وشحن الذاكرة العشوائية من نوع DDR4 المصنعة باستخدام تكنولوجيا Extreme Ultraviolet، والتى تستخدمها الشركة لأول مرة في هواتفها.





وتعتبر تكنولوجيا Extreme Ultraviolet هي في الأساس تكنولوجيا يتم استخدامها عند عملية تصنيع الذاكرة العشوائية التى تستخدم في صنع معالجات أجهزة الكمبيوتر واللابتوب الشخصية.



