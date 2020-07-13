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تكنولوجيا

آيفون 12 سيكون أغلي مما نتوقع..لهذه الأسباب

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:41 ص
آيفون 12 سيكون أغلي
آيفون 12 سيكون أغلي مما نتوقع..لهذه الأسباب
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كريم جمال
بعدما نجحت شركة آبل الأمريكية فى تثبيت سعر لهاتفها المتوسط منذ طرح إصداري iphone XR و iphone 11، توقع الكثيرون من محبي العلامة الفاخرة أن يكون نفس السعر لإصدار iphone 12، إلا أن أحدث التسريبات تكشف أن الهاتف سيكون أغلى مما كنا نتوقع.

وبحسب موقع تك رادار التقني، فسر الخبراء السبب فى ذلك جراء شبكة إتصال الجيل الخامس 5G، بالرغم من التسريبات السابقة التي أكدت أن سعره سيبدأ من 650 دولار أمريكي، ما يعادل 10400 جنيه مصري.

و أكد جيف بو أحد خبراء صناعة الهواتف الذكية أن iphone 12 سيبدأ سعره من 750 دولار، بزيادة قدرها 100 دولار ما يعادل 1600 جنيه، وهو مبلغ لا يستهان به فى تسعير أي هاتف ذكي.

و أضاف جيف أن السبب واضح لهذه الزيادة متمثلًا فى شاشات OLED التي ستزود بكل إصدارات آيفون 12 القادم، ونفس القصة لدعمها لشبكات الجيل الخامس التى توفر أقصى سرعة ممكن لاستقبال وإرسال البيانات.

و بحسب أخر التسريبات سيأتى آيفون 11 بدون شاحن أو سماعة فى الصندوق الخاص به، كما أن إصداره سيتأخر قليلًا لشهر نوفمير بسبب توقف مصانع آبل عن العمل لفترة ليست بالقليلة جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد فى العالم.
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