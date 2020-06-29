مفاجآت هواتف آيفون القادمة .. iPhone 12 لن يصدر بشاحن أو سماعات للأذن .. فيديو

كشفت تسريبات جديدة أن شركة آبل ستصدر هواتفها القادمة من طراز iPhone 12 ، والمقرر إصدارها في شهر أكتوبر القادم، بدون شاحن أو سماعات للأذن.





وبحسب موقع 9to5Mac فإن آبل ستصدر شاحن iPhone 12 وكذلك سماعات الأذن الخاصة بها بسعر منفصل عن سعر الهواتف، وليس من غير المعروف حتى الآن إذا ما كانت آبل ستستغنى أيضا عن كابل Lightning أم لا.









كما أن محول الطاقة 20 W الذي تم تصويره مسبقًا لن يأتي مع iPhone 12 ، وبدلًا من ذلك ، سيتم بيعه بشكل منفصل كعملية شراء اختيارية، كما أنه من المتوقع أن توقف آبل كل من شواحن 5W و 18 W الحالية لصالح طراز 20 W الجديد.





ومن المحتمل أن يبلغ سعر هاتفى iPhone 12 و كذلك iPhone 12 Max واللذان سيصدران بشاشة قياس 5.4 بوصة، نحو 549 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 8870 ألف جنيه مصرى وذلك لتقنية شبكة 4G .





أما بالنسبة لسعر الهاتفين بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G فسيكون سعرها زيادة 100 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 486. 10 آلاف جنيه، كما أن الهاتفين مع هواتف iPhone 12 الأخرى ستحتوى على معالجات A14 Bionic إلى جانب مودم Snapdragon X60 5G، حيث ستكون أول هواتف ذكية تستخدم هذه التقنية من التصنيع في سوق الهواتف الذكية.



