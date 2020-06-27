طال انتظارها.. تعرف على أفضل الهواتف الصادرة قبل نهاية 2020.. فيديو

هاتف Galaxy Note 20 Ultra

وستأتى شاشة هاتف Galaxy Note 20 Ultra بقياس 6.9 بوصة، وبجودة +FHD، وبدقة 3200 x 1440 بيكسل، كما ان الشاشة ستأتى بمعدل تحديث 120 هرتز وهو أسرع معدل تحديث شاشة حتى الآن موجود في الهواتف،

وسيتميز الهاتف ببطارية بقدرة 5000 مللى أمبير، كما ان البطارية ستكون أسرع بنسبة 30 % من سلسلة هواتف Galaxy S 20 كما أن الهاتف سيأتى بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G، وستكون المساحة الداخلية 512 جيجا بايت، وبذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام،

وسيأتى بمعالج بمعالج Exynos 992، كما سيأتى بنظام تشغيل أندرويد 10 .