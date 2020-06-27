طال انتظارها.. تعرف على أفضل الهواتف الصادرة قبل نهاية 2020.. فيديو

أدى تفشى فيروس كورنا إلى تأخير إطلاق أفضل الهواتف الصادرة قبل نهاية 2020، والتى طال انتظارها من محبى الهواتف الذكية، حيث كان من المفترض، أن تصدر هواتف iPhone 12 و Galaxy Note 20 ، السلسلتان المتنافستان من شركتى آبل وسامسونج، في الربع الثانى من العام، إلا أنه تم تأجيلها إلى الربع الثالث، ومن الممكن أن تتاخر إلى الربع الرابع من العام، وفيما يلى مميزات وإمكانات أفضل الهواتف الصادرة قبل نهاية 2020 .
وفق آخر تسريبات سيتم إصدار هواتف iPhone 12 قي شهر أكتوبر القادم، ومن المفترض أن هواتف iPhone 12 القادمة ستكون عبارة عن 4 هواتف وليست 3 مثل هواتف iPhone 11، وهى iPhone 12 و iPhone 12 Max و 12 Pro iPhone و 12 Pro Max iPhone، كما ستصدر هواتف iPhone 12 على معالج A14 Bionic ، ستتمتع هواتف iPhone 12 بتقنية شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G.
1- هاتف iPhone 12
وستكون شاشة هاتف iPhone 12 بقياس 5.4 بوصة من نوع OLED ، وبجسم الألومنيوم، وبكاميرتين، وبذكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت رام، كما أن الهاتف سيكون بنسختين للذاكرة الداخلية الأولى 128 جيجا بايت، والثانية 258 جيجا بايت.
2-هاتف iPhone 12 Max
ومن المفترض أن يحتوى هاتف iPhone 12 Max على شاشة بقياس 601 بوصة من نوع OLED، وبجسم الألومنيوم وبكاميرتين،وبذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت رام، ونسختين للذاكرة الداخلية الأولى 128 جيجا بايت، والثانية 258 جيجا بايت.
3- هاتف آيفون iPhone 12 Pro
وسيكون بشاشة بقياس 6.1 بوصة وستقوم بتصنيعها شركة سامسونج ، وبأربع كاميرات، 3 كاميرات تقليدية و الكاميرا الرابعة ستكون من نوع LiDAR ، التى تستخدم في التصوير للحصول على صور بتقنية 3D أو ثلاثية الأبعاد، وسيحصل هاتف iPhone 12 Pro على معدل تحديث للشاشة 120 هرتز، وهو أعلى معدل تحديث للشاشة في الهواتف حتى الآن، وسيحتوى الهاتف على ذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية 256 جيجا بايت.
4- هاتف آيفون iPhone 12 Pro Max
وستحتوي شاشة هاتف iPhone 12 Pro Max على إطارات نحيفة بسمك أقل بنسبة 0.9 من الإصدار الحالي من هواتف آيفون، كما يأتي بمكبرات صوتية من نوع grille بتصميم مختلف، مع تحسينات لرفع جودة الصوت بنسبة من 10 إلى 15 %، وسيحصل على معدل تحديث للشاشة 120 هرتز.
أسعار هواتف iPhone 12
سيبلغ سعر هاتفى iPhone 12 و كذلك iPhone 12 Max واللذان سيصدران بشاشة قياس 5.4 بوصة، سيبلغ سعرهما 549 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 8870 ألف جنيه مصرى ولذلك لتقنية شبكة 4G ، أما بالنسبة لسعر الهاتفين بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G فسيكون سعرها زيادة 100 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 486. 10 آلاف، وسيبلغ هاتف iPhone 12 Pro Max والذى سيصدر بشاش قياس 6.7 بوصة، وبتقنية 5G ، 1,099 دولار أمريكى أى ما يعادل 765. 17 ألف جنيه مصرى.
وستكون ثلاثة هواتف هى Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra .
هاتف Galaxy Note 20
وسيحتوى على شاشة بقياس 6.5 بوصة، ولعشاق التصوير، فمن المتوقع أن يحصل هاتف Samsung Galaxy Note 20 على كاميرا خلفية ثلاثية، الأولى بدقة 108 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميحابكسا، ولا توجد معلومات إضافية عن الكاميرا الثالثة أو الكاميرا الأمامية، كما سيصدر ببطارية قوية سعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع من خلال منفذ usb-c.
هاتف +Galaxy Note 20
سيصدر بشاشة قياس 6.9 بوصة، وبتقنيات عالية جدا في الكاميرا ، كما سيحصل الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد 3D وتعمل بتقنية ToF كما ستكون بفلاش LED وهو عبارة عن وحدة تركيز بؤري تلقائي بالليزر، وسيتميز ببطارية بقدرة 4500 مللى أمبير، وستكون المساحة الداخلية 512 جيجا بايت، وبذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام.
هاتف Galaxy Note 20 Ultra
وستأتى شاشة هاتف Galaxy Note 20 Ultra بقياس 6.9 بوصة، وبجودة +FHD، وبدقة 3200 x 1440 بيكسل، كما ان الشاشة ستأتى بمعدل تحديث 120 هرتز وهو أسرع معدل تحديث شاشة حتى الآن موجود في الهواتف، وسيتميز الهاتف ببطارية بقدرة 5000 مللى أمبير، كما ان البطارية ستكون أسرع بنسبة 30 % من سلسلة هواتف Galaxy S 20 كما أن الهاتف سيأتى بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G، وستكون المساحة الداخلية 512 جيجا بايت، وبذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام، وسيأتى بمعالج بمعالج Exynos 992، كما سيأتى بنظام تشغيل أندرويد 10 .